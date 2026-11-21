Энергетики объявили график отключений на 22 ноября: где не будет света в воскресенье
В воскресенье, 22 ноября, в Украине снова будут отключать свет: в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии и применяться графики ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия массированных российских атак на энергосистему.
Об этом сообщили в "Укренерго". Будут применяться такие ограничения:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 2.5 очередей).
Сложной остается ситуация в Одесской и Ривненской областях, там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям, отметили в "Укренерго".
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – добавили там.
Где узнать актуальный график отключения света
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, основными причинами скачков напряжения в украинских квартирах являются одновременное включение мощной техники после восстановления электроснабжения и повреждение электросетей из-за российских обстрелов. Энергетики советуют включать приборы постепенно, а если напряжение не стабилизируется в течение 1,5 часа или резко колеблется – обращаться в ОСМД или к управляющему домом для проверки сетей.