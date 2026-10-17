Энергетики объявили график отключений на 19 октября: где в воскресенье не будет света
В воскресенье, 18 октября, в Украине снова будут отключать свет: с 06:00 до полуночи, а также будут применяться графики ограничения мощности (круглосуточно). Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". В частности, будут применяться следующие ограничения:
• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины ;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – призвали в "Укрэнерго".
Киев и Киевская область
Завтра, 18 октября, будут действовать графики почасовых отключений света с 06:00 до 23:59.
График отключения света в Киеве:
Группа 1: 22:00–24:00 Группа 2: 22:00–24:00 Группа 3: 07:00–10:30
Группа 4: 07:00–10:30 Группа 5: 10:00–13:30 Группа 6: 10:00–13:30
Группа 7: 13:00–16:30 Группа 8: 13:00–16:30 Группа 9: 16:00–19:30
Группа 10: 16:00–19:30 Группа 11: 19:00–22:30 Группа 12: 19:00–22:30
Группа 13: 07:00–10:30, 19:00–22:30 Группа 14: 07:00–10:30, 19:00–22:30
Группа 15: 08:30–12:00, 20:30–24:00 Группа 16: 10:00–13:30, 22:00–24:00
Группа 17: 10:00–13:30 Группа 18: 11:30–15:00, 22:00–24:00 Группа 19: 13:00–16:30
Группа 20: 13:00–16:30 Группа 21: 14:30–18:00 Группа 22: 16:00–19:30
Группа 23: 16:00–19:30 Группа 24: 17:30–21:00 Группа 25: 07:00–10:30, 19:00–22:30
Группа 26: 07:00–10:30, 19:00–22:30 Группа 27: 08:30–12:00, 20:30–24:00
Группа 28: 10:00–13:30, 22:00–24:00 Группа 29: 10:00–13:30
Группа 30: 11:30–15:00, 22:00–24:00 Группа 31: 13:00–16:30 Группа 32: 13:00–16:30
Группа 33: 14:30–18:00 Группа 34: 16:00–19:30 Группа 35: 16:00–19:30
Группа 36: 17:30–21:00 Группа 37: 22:00–24:00 Группа 38: 22:00–24:00
Группа 39: 07:00–10:30 Группа 40: 07:00–10:30 Группа 41: 10:00–13:30
Группа 42: 10:00–13:30 Группа 43: 13:00–16:30 Группа 44: 13:00–16:30
Группа 45: 16:00–19:30 Группа 46: 16:00–19:30 Группа 47: 19:00–22:30
Группа 48: 19:00–22:30 Группа 49: 22:00–24:00 Группа 50: 22:00–24:00
Группа 51: 07:00–10:30 Группа 52: 07:00–10:30 Группа 53: 10:00–13:30
Группа 54: 10:00–13:30 Группа 55: 13:00–16:30 Группа 56: 13:00–16:30
Группа 57: 16:00–19:30 Группа 58: 16:00–19:30 Группа 59: 19:00–22:30
Группа 60: 19:00–22:30
Отключение в Полтавской области
График отключений электроэнергии в Сумской области
График для Житомирской области
Где узнать свой график отключений
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 17 октября, в некоторых регионах Украины также были введены отключения электроэнергии. Впрочем, почасовые графики действовали не везде – в Киеве и частично в Киевской области из-за российской атаки вновь ввели аварийные (экстренные) отключения.
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