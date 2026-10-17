Энергетики объявили график отключений на 19 октября: где в воскресенье не будет света

В воскресенье, 18 октября, в Украине снова будут отключать свет: с 06:00 до полуночи, а также будут применяться графики ограничения мощности (круглосуточно). Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". В частности, будут применяться следующие ограничения:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины ;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – призвали в "Укрэнерго".

Киев и Киевская область

Завтра, 18 октября, будут действовать графики почасовых отключений света с 06:00 до 23:59.

График отключения света в Киеве:

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Группа 1: 22:00–24:00 Группа 2: 22:00–24:00 Группа 3: 07:00–10:30

Группа 4: 07:00–10:30 Группа 5: 10:00–13:30 Группа 6: 10:00–13:30

Группа 7: 13:00–16:30 Группа 8: 13:00–16:30 Группа 9: 16:00–19:30

Группа 10: 16:00–19:30 Группа 11: 19:00–22:30 Группа 12: 19:00–22:30

Группа 13: 07:00–10:30, 19:00–22:30 Группа 14: 07:00–10:30, 19:00–22:30

Группа 15: 08:30–12:00, 20:30–24:00 Группа 16: 10:00–13:30, 22:00–24:00

Группа 17: 10:00–13:30 Группа 18: 11:30–15:00, 22:00–24:00 Группа 19: 13:00–16:30

Группа 20: 13:00–16:30 Группа 21: 14:30–18:00 Группа 22: 16:00–19:30

Главные истории дня

Группа 23: 16:00–19:30 Группа 24: 17:30–21:00 Группа 25: 07:00–10:30, 19:00–22:30

Группа 26: 07:00–10:30, 19:00–22:30 Группа 27: 08:30–12:00, 20:30–24:00

Группа 28: 10:00–13:30, 22:00–24:00 Группа 29: 10:00–13:30

Группа 30: 11:30–15:00, 22:00–24:00 Группа 31: 13:00–16:30 Группа 32: 13:00–16:30

Группа 33: 14:30–18:00 Группа 34: 16:00–19:30 Группа 35: 16:00–19:30

Группа 36: 17:30–21:00 Группа 37: 22:00–24:00 Группа 38: 22:00–24:00

Группа 39: 07:00–10:30 Группа 40: 07:00–10:30 Группа 41: 10:00–13:30

Группа 42: 10:00–13:30 Группа 43: 13:00–16:30 Группа 44: 13:00–16:30

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Группа 45: 16:00–19:30 Группа 46: 16:00–19:30 Группа 47: 19:00–22:30

Группа 48: 19:00–22:30 Группа 49: 22:00–24:00 Группа 50: 22:00–24:00

Группа 51: 07:00–10:30 Группа 52: 07:00–10:30 Группа 53: 10:00–13:30

Группа 54: 10:00–13:30 Группа 55: 13:00–16:30 Группа 56: 13:00–16:30

Группа 57: 16:00–19:30 Группа 58: 16:00–19:30 Группа 59: 19:00–22:30

Группа 60: 19:00–22:30

Отключение в Полтавской области

График отключений электроэнергии в Сумской области

График для Житомирской области

Где узнать свой график отключений

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 17 октября, в некоторых регионах Украины также были введены отключения электроэнергии. Впрочем, почасовые графики действовали не везде – в Киеве и частично в Киевской области из-за российской атаки вновь ввели аварийные (экстренные) отключения.