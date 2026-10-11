Энергетики объявили график отключений на 12 октября: где в понедельник не будет света
Украина вновь возвращается к ежедневным отключениям электричества из-за атак страны-агрессора. В воскресенье, 11 октября, энергетики объявили об очередных графиках отключений света.
Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
12 октября в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:
– 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
– 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).
В "Укрэнерго" отмечают, что причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" – говорится в сообщении.
Киевская область: графики отключений на 12 октября
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводятся графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ
Графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатываются заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах отключат свет.
ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяются, когда энергосистеме необходимо очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3–15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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