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Экстренные отключения света и аварийная ситуация: какие графики действуют в Киеве и по областям 16 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read5 мин
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Отключения электроэнергии в Украине. Иллюстрация
Отключения электроэнергии в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images, ДТЕК, коллаж OBOZ.UA

В Украине 16 октября в некоторых регионах применяются отключения электроэнергии. Однако почасовые графики работают не везде – в Киеве из-за российской атаки вновь введены аварийные (экстренные) отключения. Плановые ограничения при этом действуют в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях , а в Одесской области часть домов осталась без света из-за российского обстрела.

Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 16 октября: главное, что нужно знать

  • 15 октября с 6:00 до 23:59 действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 2 очередей. Это больше, чем в предыдущий день, когда максимальный объем составлял 1,5 очереди.
  • Отдельно в Одесской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за российской атаки.
  • Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений, к которым уже пришлось прибегнуть в Киеве.
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно, с 16:00 до 22:00 советуют ограничить использование мощных электроприборов.
  • В Минэнерго уже объясняли возобновление графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.

Графики отключений электроэнергии по регионам на 16 октября

Киев

Утром 16 октября энергетикам пришлось прибегнуть к экстренным отключениям, во время которых графики не действуют. Причиной стала очередная российская атака на энергообъекты.

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Проблемы начались еще 15 октября. В "Укрэнерго" около 22:25 заявили, что в результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры в отдельных районах Киева и области произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что в связи с отключением света в системе правобережной части столицы наблюдалось снижение давления воды. Речь шла о Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Киев вернется к графикам после стабилизации ситуации. Стоит также учитывать, что общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Одесская область

Плановые ограничения в регионе не вводились. Однако, по данным ДТЭК, Россия атаковала энергообъект в Одесской области. Утром после ночной атаки энергетики восстановили электроснабжение для 33,3 тыс. семей, общее количество отключенных от электросети не раскрывается.

"Ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени", – отметили энергетики.

Сообщение об отключении электроэнергии в Одесской области

Сообщение об отключении электроэнергии в Одесской области. Источник: ДТЭК

Киевская область

Действуют почасовые отключения, которые начались с шести утра. Общее расписание следующее:

График отключения света в Киевской области 16 октября

График отключения света в Киевской области 16 октября. Источник: ДТЭК

График отключения света в Киевской области 16 октября

График отключения света в Киевской области 16 октября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 1.2 – 09:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (итого 6 часов);
  • 2.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
  • 2.2 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
  • 3.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
  • 4.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
  • 4.2 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 5.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 5.2 – 11:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 5 часов);
  • 6.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов);
  • 6.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа).

Сумская область

Действуют отключения электроэнергии по обновленному почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

График отключения света в Сумской области 16 октября

График отключения света в Сумской области 16 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:

  • с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;
  • с 8:00 до 09:00 – 1,5 очереди;
  • с 09:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
График отключения света в Полтавской области 16 октября

График отключения света в Полтавской области 16 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее (график обновлен):

График отключения света в Житомирской области 16 октября

График отключения света в Житомирской области 16 октября. Источник: Житомиробленерго

Харьковская область

Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 16 октября:

  • 1.1 – 10:00–13:30, 20:30–22:00 (всего 5 часов);
  • 1.2 – 12:00–13:30, 20:30–22:00 (всего 3,5 часа);
  • 2.1 – 10:00–13:30, 20:30–24:00 (всего 7 часов);
  • 2.2 – 10:00–13:30, 20:30–24:00 (всего 7 часов);
  • 3.1 – 13:30–17:00 (всего 3,5 часа);
  • 3.2 – 13:30–17:00 (всего 3,5 часа);
  • 4.1 – 13:30–17:00 (всего 3,5 часа);
  • 4.2 – 13:30–17:00 (всего 3,5 часа);
  • 5.1 – 08:00–10:00, 17:00–20:30 (всего 5,5 часов);
  • 5.2 – 06:00–10:00, 17:00–20:30 (всего 7,5 часа);
  • 6.1 – 17:00–20:30 (всего 3,5 часа);
  • 6.2 – 08:00–10:00, 17:00–20:30 (всего 5,5 часов).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. После 09:00 в него были внесены изменения:

  • с 09:00 до 11:30 дополнительно отключается очередь 6/1;
  • с 11:30 дополнительно отключается очередь 3/1.
График отключения света в Черниговской области 16 октября

График отключения света в Черниговской области 16 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Как действовать во время отключений света

  • Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).
  • После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.
  • Убедиться в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы.
  • Установить защиту от колебаний напряжения (реле, устройство защитного отключения) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.
  • Тем, у кого есть резервное питание, своевременно переключать его с активного на пассивный режим.

Где посмотреть график отключений электроэнергии в 2026 году

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько денег понадобится украинцам, чтобы пережить блэкаут. Речь идет о полной подготовке одного человека к трем суткам жизни без электроэнергии и водоснабжения.

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