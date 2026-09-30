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Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Time to read4 мин
icon 1,1 т.
Отключение электроэнергии в Киеве. Иллюстрация
Отключения света в Украине. Иллюстрация
Источник: Getty Images

В Киеве, а также частично в Киевской, Житомирской и Черниговской областях во второй половине дня 30 сентября по распоряжению "Укрэнерго" были введены экстренные (они же аварийные, ГАО) отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не действуют. Позже в Киеве и области объявили об отключении электроэнергии по почасовым графикам.

О применении ограничений сообщили в "Укрэнерго", Министерстве энергетики и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключение электричества в Украине 30 сентября: главное, что нужно знать

  • Аварийные (экстренные) отключения, а со временем и плановые ограничения произошли из-за перегрузки оборудования в результате российского обстрела.
  • Энергетики уже устраняют повреждения и обещают как можно скорее вернуть оборудование в строй.
  • Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
  • По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова, сегодня Россия впервые применила реактивные дроны с боезарядом, предназначенным для поражения высоковольтных опор и металлических мостовых конструкций. Он утверждает, что противник планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач, а сам боезаряд состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных модулей поражения.
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Що відбувається в енергосистемі 30 вересня

Що відбувається в енергосистемі 30 вересня

Источник: Укренерго

Киев

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения в Киеве начались около 17:40. После 19:00 в столице ввели почасовые графики отключений (ГПО). Впрочем, общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно:

Кроме того, в некоторых домах наблюдались проблемы с водоснабжением. В столице также временно не курсировал наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах, сообщили в КГГА. 

Повідомлення про екстрені відключення світла в Києві

Повідомлення про екстрені відключення світла в Києві

Источник: ДТЭК/Telegram (скриншот)

По неофициальным данным местных групп в соцсетях, отключения начались после того, как, по всей видимости, российский БПЛА попал в линии электропередачи (ЛЭП). Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, во время атаки РФ в Киеве зафиксированы удары в районе линий электропередачи. После удара в районе ЛЭП видна яркая вспышка и разрушение опоры.

Киевщина

После 18:43 в Киевскую область перевели почасовые отключения света (ГПО). Самые длительные периоды без электроэнергии, как ожидается, будут длиться 3,5 часа.

Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

ДТЕК

Источник: ДТЕК

Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

ДТЕК

Источник: ДТЕК

Житомирская область

В Житомирской области, в свою очередь, граждан призвали отключить от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения. Это поможет сохранить технику.

Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения

Житомиробленерго

Источник: Житомиробленерго

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ривне и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.

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