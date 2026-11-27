До 15 часов без света: какие графики отключения электроэнергии действуют по Украине и где хуже всего
В пятницу, 27 ноября, в большинстве регионов Украины введены отключения электроэнергии. Объем ограничений остался на уровне 0,5-3,5 очереди. То есть в часы пикового потребления без света может оставаться одновременно больше половины потребителей. Наиболее сложная ситуация – в Днепропетровской и Херсонской областях, где в результате обстрелов обесточена значительная часть потребителей.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.
Главное, что нужно знать
- Из-за российских атак утром была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
- Свет отключают по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. То есть в пиковые часы могут отключать до более чем половины потребителей.
- В некоторых регионах, в частности в Харьковской области, суммарно за сутки отключения достигают 13-15 часов.
- В большинстве областей графики действуют круглосуточно. Однако в ряде областей отключения начались позже.
- Помимо населения, ограничения применяются к промышленности и бизнесу.
- После возвращения света возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электричества. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.
Графики отключения света сегодня, 27 ноября: данные по регионам
Киев
Действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве не существует уже почти год. Узнать графики можно исключительно по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЕК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Київ Цифровий" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Киевская область
Действуют отключения света по графикам. ДТЭК не публикует общее расписание, но неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:
Запорожская область
Действуют почасовые отключения. График был обновлен:
- 1.1 – 02:30-07:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 1.2 – 00:00-03:00, 08:30-13:30, 18:00-23:00 (в сумме 13 часов);
- 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);
- 2.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);
- 3.2 – 07:30-12:30, 16:30-21:30 (в сумме 10 часов);
- 4.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 5.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 5.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);
- 6.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 00:00-01:30, 11:30-16:30, 21:00-24:00 (суммарно 9,5 часа).
Днепропетровская область
В части Марганца и Никопольского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Также в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения.
В остальной области – почасовые графики. Ограничения предусмотрены не для всех групп:
Ранее "ДТЭК Днепровские электросети" усилили ремонтные бригады и тесно работают с управляющими компаниями и ОСМД. В компании отметили, что на фоне длительных экстренных отключений число аварий выросло в десятки раз.
Одесская область
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:
- 1.1 – 08:00-15:30, 18:30-22:30 (в сумме 11,5 часа);
- 1.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов);
- 2.1 – 08:00-12:00, 14:00-15:30, 18:30-22:30 (в сумме 9,5 часа);
- 2.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов);
- 3.1 – 11:30-19:00 (в сумме 7,5 часа);
- 3.2 – 11:30-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9,5 часа);
- 4.1 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 4.2 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 5.1 – 06:00-12:00, 15:00-19:00 (в сумме 10 часов);
- 5.2 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа);
- 6.1 – 06:00-08:30, 15:00-22:30 (в сумме 10 часов);
- 6.2 – 06:00-08:30, 15:00-20:00 (всего 7,5 часа).
Полтавская область
Действует почасовой график со следующими объемами:
- с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;
- с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;
- с 08:00 до 14:00 – 2,5 очереди;
- с 14:00 до 16:00 – 3 очереди;
- с 16:00 до 20:00 – 3,5 очереди;
- с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.
Харьковская область
Действуют почасовые отключения. График такой:
- 1.1 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 1.2 – 10:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);
- 2.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 15,5 часа);
- 2.2 – 00:00-03:00, 10:00-13:30, 16:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11 часов);
- 3.1 – 13:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 3.2 – 10:00-17:00 (суммарно 7 часов);
- 4.1 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);
- 5.2 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.1 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 7 часов);
- 6.2 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 7 часов).
Сумская область
Действуют почасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть суммарно от 4 до 11 часов в сутки.
Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание такое:
- 1.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);
- 1.2 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 9 часов);
- 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 7 часов);
- 2.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 3.2 – 08:00-11:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 4.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 8 часов);
- 4.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов);
- 5.2 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 7 часов);
- 6.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 5 часов);
- 6.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 8 часов).
Львовская область
Действует почасовой график. Отключения на этот раз затронут всех бытовых потребителей:
Винницкая область
В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует, но доступны неофициальные таблицы:
Закарпатье
Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:
Ровненская область
Действуют отключения по графикам:
Кировоградская область
Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:
- 1.1 – 04:00-06:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 1.2 – 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 8 часов);
- 2.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);
- 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 8 часов);
- 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 10 часов);
- 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);
- 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
- 4.2 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
- 5.1 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 9 часов);
- 5.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 6.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00 (суммарно 9 часов).
Тернопольская область
Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго, указав конкретные персональные данные.
Прикарпатье
Действуют почасовые графики. Расписание такое:
Черкасская область
Введены почасовые отключения, которые действуют с 6:00 до конца суток. График такой:
- 1.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 7 часов);
- 1.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 2.1 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 2.2 – 09:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);
- 3.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);
- 3.2 – 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 4.1 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 4.2 – 06:00-07:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов);
- 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 7 часов);
- 6.2 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 7 часов).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. Расписание такое:
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине применены сетевые ограничения.
Николаевская область
В регионе с 06:00 применяются почасовые графики. Примерное расписание такое:
- 1.1 – 09:00-16:00, 23:00-00:00 (в сумме 8 часов);
- 1.2 – 05:30-09:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);
- 2.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);
- 2.2 – 07:30-12:30, 19:30-22:30 (в сумме 8 часов);
- 3.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);
- 3.2 – 05:30-09:00, 16:00-20:30 (в сумме 8 часов);
- 4.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);
- 4.2 – 05:30-09:00, 13:30-19:30 (в сумме 9,5 часа);
- 5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 12:30-19:30, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов);
- 6.1 – 09:00-12:30, 16:00-22:30 (суммарно 10 часов);
- 6.2 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 7 часов).
Где смотреть график отключений и очередь в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы отключения воды на случай разрушения канализационных насосных станций. В случае аварии предусмотрен запуск такого режима реагирования в течение 24 часов.