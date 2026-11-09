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Дешевые дрова могут стать ловушкой: в Украине распространилась новая мошенническая схема

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
684
Иллюстрация – дрова
В Украине разоблачили мошеннические схемы с дровами. Иллюстративное изображение. Источник: Pixabay

С началом отопительного сезона в ряде украинских регионов резко выросло количество мошенничеств при продаже топливной древесины. Злоумышленники создают фейковые объявления о якобы дешевых дровах в соцсетях и мессенджерах, требуют предоплату, а после перевода денег исчезают.

Об этом сообщили в Слобожанском лесном офисе государственного предприятия "Леса Украины". Лесники призывают граждан быть осторожными и покупать древесину исключительно через официальные государственные каналы.

Основные признаки мошеннических схем

  • Стоимость дров в таких объявлениях заметно ниже рыночных цен лесничеств.
  • Мошенники просят перевести 100% средств на личную банковскую карту физического лица под предлогом "бронирования очереди", "поиска водителя" или "срочной доставки".
  • Аферисты не предоставляют официальных квитанций, договоров или реквизитов предприятия.

Какие цены на дрова в Украине

В "Лесах Украины" подчеркивают, что госпредприятие не продает дрова через частные объявления, социальные сети или сторонние торговые платформы. Оплата принимается исключительно по официальным банковским реквизитам соответствующего филиала.

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Актуальная средняя стоимость древесины (без учета услуг по погрузке и транспортировке) составляет:

  • I группа (дрова твердых пород с наивысшей теплоотдачей – дуб, бук и т. д.): 1416 грн за кубометр;
  • II группа (сосна, ольха): 1080 грн за кубометр;
  • III группа (ель, пихта и мягколиственные породы): 948 грн за кубометр.

Как безопасно купить дрова

Заказать топливо можно в ближайшем лесничестве, имея при себе паспорт и идентификационный код (РНОКПП). Процедура закупки предусматривает:

  • подачу официальной заявки;
  • оплату по реквизитам предприятия через банковское учреждение;
  • согласование логистики;
  • получение древесины в установленный срок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, конечная стоимость древесины значительно зависит от доставки, в цену которой закладываются расстояние, объем заказа, тип автомобиля и его грузоподъемность. Таким образом, перевозка на расстояние до 40 километров в среднем добавляет к стоимости от 650 до 700 грн за кубометр. Таким образом, если взять среднюю цену древесины на складе – 1270 грн, то после доставки один кубометр обойдется примерно в 1920-1970 грн.

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