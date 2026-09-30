D.Solutions запустила сервис, позволяющий снизить счета за электроэнергию и сэкономить заряд аккумулятора

Компания D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает сократить расходы на электроэнергию и сохранить необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

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Об этом сообщили в YASNO.

Отмечается, что "Автопилот" самостоятельно определяет, когда выгоднее заряжать домашнюю батарею, как использовать электроэнергию, произведенную солнечной станцией, и какой уровень заряда оставлять в резерве на случай отключений.

Система учитывает тариф "день/ночь" при наличии двухзонного счетчика, выработку домашней СЭС и установленный пользователем уровень необходимого резерва. Данные обновляются каждые пять минут. Благодаря этому батарея может заряжаться в более выгодное время, а часть накопленной электроэнергии оставаться доступной тогда, когда пропадает свет.

"Домашняя батарея сама по себе еще не означает, что ее потенциал используется максимально эффективно. Ее можно зарядить слишком рано, не дождавшись самой низкой цены ночью, или потратить весь запас днем, не оставив резерва на случай отключения. "Автопилот" YASNO Power берет эту логику на себя", – отметил директор по маркетингу YASNO Сергей Радченко.

Доступ к YASNO Power бесплатный и не зависит от того, является ли пользователь клиентом YASNO. Для подключения оборудования необходимо указать серийный номер логгера или отсканировать QR-код на устройстве.

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На первом этапе YASNO Power поддерживает оборудование Deye. В дальнейшем компания планирует расширять перечень производителей и функциональность платформы. В частности, предусмотрена интеграция с графиками отключений по адресу, чтобы система могла заранее учитывать будущую доступность сети и соответственно планировать заряд и разряд батареи.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

Компания D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает сократить расходы на электроэнергию и сохранить необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

Главные истории дня

Об этом сообщили в YASNO.

Отмечается, что "Автопилот" самостоятельно определяет, когда выгоднее заряжать домашнюю батарею, как использовать электроэнергию, произведенную солнечной станцией, и какой уровень заряда оставлять в резерве на случай отключений.

Система учитывает тариф "день/ночь" при наличии двухзонного счетчика, выработку домашней СЭС и установленный пользователем уровень необходимого резерва. Данные обновляются каждые пять минут. Благодаря этому батарея может заряжаться в более выгодное время, а часть накопленной электроэнергии оставаться доступной тогда, когда пропадает свет.

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"Домашняя батарея сама по себе еще не означает, что ее потенциал используется максимально эффективно. Ее можно зарядить слишком рано, не дождавшись самой низкой цены ночью, или потратить весь запас днем, не оставив резерва на случай отключения. "Автопилот" YASNO Power берет эту логику на себя", – отметил директор по маркетингу YASNO Сергей Радченко.

Доступ к YASNO Power бесплатный и не зависит от того, является ли пользователь клиентом YASNO. Для подключения оборудования необходимо указать серийный номер логера или отсканировать QR-код на устройстве.

РЕКЛАМА

На первом этапе YASNO Power поддерживает оборудование Deye. В дальнейшем компания планирует расширять перечень производителей и функциональность платформы. В частности, предусмотрена интеграция с графиками отключений по адресу, чтобы система могла заранее учитывать будущую доступность сети и соответственно планировать заряд и разряд батареи.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

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