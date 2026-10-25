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Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правило

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения
Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения. Источник: Днепровский городской совет

Украинцам не нужно получать отдельное разрешение для установки солнечных панелей на балконе или лоджии собственной квартиры. Дело в том, что они приравниваются к размещению бытового оборудования. Однако, если конструкция выходит за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – на крышу или общий фасад, – специалисты рекомендуют получить письменное согласие ОСМД или управляющего домом.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дело в том, объясняется, что хотя "это не всегда требование закона", но существенно снижает риск конфликтов с соседями и претензий в будущем.

Вместе с тем, отмечается, установка солнечной электростанции не означает, что ее конфигурация должна оставаться неизменной. Так, если со временем возрастет потребление электроэнергии, появятся новые электроприборы или возникнет потребность в большем резерве во время отключений, ее можно модернизировать. В частности:

  • увеличить количество солнечных панелей;
  • увеличить емкость аккумуляторов
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"Главное – сразу заложить правильную инфраструктуру. Инвертор чуть большей мощности, чем текущий массив панелей, место для дополнительных кронштейнов на балконе или крыше, и аккумуляторная система, которая поддерживает параллельное подключение дополнительных модулей той же серии без замены уже установленного оборудования", – говорится в материале

В то же время, подчеркивается, о потенциальном расширении системы стоит подумать заранее и обсудить это на этапе установки панелей. Ведь это "позволит существенно сэкономить на переделке системы в будущем".

Солнечных панелей может быть недостаточно – что еще стоит установить

Вместе с тем, отмечают аналитики, для автономной работы системы одних солнечных панелей недостаточно. Ведь без накопителя выработанная электроэнергия будет недоступна во время отключений или в темное время суток. Поэтому специалисты советуют установить гибридный инвертор, который может:

  • работать с аккумуляторами;
  • автоматически переключать питание при отключении электроэнергии.

При этом, отмечается, если предполагается работа без сети, лучше использовать гибридный инвертор. Поскольку обычный сетевой (grid-tie) "физически не способен работать с аккумулятором и отключается при отсутствии внешнего напряжения".

"Гибридный инвертор сочетает в себе функции зарядного контроллера для батареи, переключателя источников питания и классического сетевого инвертора. Это сердце всей резервной системы", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и за 2 400 грн.

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Солнечные панелиУкраинаэлектроэнергияЭнергетика
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