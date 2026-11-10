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Из-за отключения электроэнергии может сгореть техника: что стоит сделать каждому украинцу

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
27
Человек отключает электрочайник от розетки на кухне
Поочередное включение мощных приборов помогает избежать перегрузки сети. Источник: Сгенерировано ИИ

В Украине перепады напряжения после восстановления электроснабжения грозят поломками холодильников, котлов и телевизоров. Чтобы уберечь бытовые приборы, их нужно отключать от сети во время обесточивания и подключать постепенно после возвращения света.

Министерство энергетики Украины рекомендует подождать 10-15 минут, прежде чем снова включать технику. Если освещение мигает или напряжение нестабильно, подключать приборы к сети не следует.

Как безопасно подключать технику после отключения

Во время отключения электроэнергии Минэнерго рекомендует отключить от розеток все мощные электроприборы: обогреватель, бойлер, электроплиту, духовку. После восстановления электроснабжения и стабилизации напряжения пользоваться ими нужно по очереди. Одновременное включение всей техники перегружает сеть.

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Для защиты от перепадов напряжения в доме можно установить реле напряжения. Оно отключает приборы от сети при нестабильном напряжении и снова подключает их после его стабилизации. Такую защиту Минэнерго рекомендует для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров.

Вилка холодильника подключена к розетке через реле напряжения

Реле отключает технику при нестабильном напряжении и подключает ее после стабилизации. Источник: Сгенерировано ИИ

По возможности стирку, мытье посуды, зарядку аккумуляторов и нагрев воды бойлером рекомендуют перенести на ночь, когда нагрузка на энергосистему снижается. Если дома есть резервное питание без автоматического переключения, нужно вовремя переводить его из активного режима в пассивный.

Что делать, если прибор уже сгорел

Зафиксируйте дату и время аварии, сфотографируйте повреждения и сообщите оператору системы распределения – облэнерго. Сохраните неисправный прибор для осмотра, чеки на его покупку и ремонт, а также получите заключение сервисного центра о причине поломки. Для возмещения нужно подтвердить повреждение, сумму убытков и связь между неисправностью техники и нарушением в сети.

НКРЭКУ разъясняет: в претензии к оператору следует перечислить поврежденное или уничтоженное имущество и указать сумму возмещения. Ее определяют по стоимости замены имущества с учетом износа либо по стоимости ремонта и других понесенных расходов. К обращению можно приложить подтверждающие документы.

"ОСР обязан рассмотреть обращения потребителей о возмещении убытков, причиненных в результате несоблюдения ОСР показателей качества электроснабжения, в течение 30 дней со дня получения обращения", – подчеркивает НКРЭКУ.

Если авария произошла во внутридомовых сетях многоэтажного дома, ответственность может нести управляющий, ОСМД или другое лицо, которое содержит общее имущество. Если потребитель не согласен с результатом рассмотрения претензии оператором системы распределения, он имеет право обжаловать решение в суде.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить отключать целые дома от коммуникаций, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

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