Части украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октября

В Украине с 1 октября меняется ситуация для украинцев, использующих электроэнергию для отопления жилья. В период с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года для таких потребителей предусмотрена возможность оплачиватьэлектроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн за кВт·ч. Однако этот тариф действует не на весь объем потребления без ограничений.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Льготный тариф применяется при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц. То есть, если домохозяйство с электроотоплением использовало в течение месяца не более 2000 кВт·ч, этот объем будет оплачиваться по цене 2,64 грн за кВт·ч.

Максимальная сумма за 2000 кВт·ч в таком случае составит 5280 грн. Это важно, ведь зимой потребление электроэнергии в домах с электроотоплением может быть значительно выше, чем в обычных квартирах или домах, где электричество не используется для обогрева.

Что будет, если потреблять более 2000 кВт·ч? В случае превышения установленного объема не означает, что весь месячный счет автоматически пересчитают по цене 4,32 грн. Льготный тариф применяется в пределах установленного объема, а электроэнергия, потребленная сверх него, оплачивается по стандартной цене 4,32 грн за кВт·ч.

Например, если домохозяйство с электроотоплением использовало за месяц 2500 кВт·ч, расчет будет следующим:

первые 2000 кВт·ч — по 2,64 грн;

следующие 500 кВт·ч — по 4,32 грн.

В результате за 2000 кВт·ч нужно будет заплатить 5280 грн, а за дополнительные 500 кВт·ч — ещё 2160 грн. Общая сумма составит 7440 грн.

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Если же потребление составит, например, 3000 кВт·ч, то 2000 кВт·ч будут оплачиваться по льготной цене, а ещё 1000 кВт·ч – по стандартной. Поэтому владельцам домов с электроотоплением важно следить не только за ценой киловатт-часа, но и за объемом потребления.

Кто именно может воспользоваться льготным тарифом

Льгота связана именно с использованием электроэнергии для электрического отопления. Она не означает, что любой потребитель автоматически получает тариф 2,64 грн за кВт·ч в зимние месяцы.

То есть сам факт того, что человек живет в частном доме или зимой использует электрические обогреватели, еще не следует отождествлять с правом на льготный тариф. Речь идет о домохозяйствах, в которых электроэнергия используется для электрического отопления в соответствии с предусмотренными условиями.

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Именно поэтому владельцам жилья с электроотоплением стоит заранее проверить, оформлен ли соответствующий статус у поставщика электроэнергии и применяется ли к их лицевому счету льготный тариф.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, в ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируется. Тариф на электроэнергию, по его данным, оставят на уровне 4,32 грн за кВт·ч как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 годов.