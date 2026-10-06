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Будут "круглосуточные" графики отключений света 7 октября: о чем энергетики предупредили украинцев

Роман Костюченко
Роман Костюченко
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Будут "круглосуточные" графики отключений света
Будут "круглосуточные" графики отключений света. Источник: Getty

В части регионов Украины 7 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 00:00 до 23%9 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. А потому украинцам стоит следить за обновлениями своих облэнерго.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

  • Объем отключений составит от 0,5 до 1,5 очередей.
  • Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
  • Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.

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