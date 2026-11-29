По состоянию на 30 сентября 2026 года долги украинцев за коммунальные услуги составляли около 101,4 млрд грн, причем больше всего население задолжало за тепло и горячую воду – 31,4 млрд грн, а также за газ – 27,6 млрд грн. В то же время за третий квартал граждане заплатили 51 млрд грн за коммунальные услуги при начислениях в размере 48,5 млрд грн, а с начала года общая задолженность сократилась примерно на 12 млрд грн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики. Наибольшая доля приходится на теплоснабжение, горячую воду и природный газ, тогда как за электроэнергию украинцы также накопили миллиардные долги.

В то же время статистика демонстрирует и некоторое улучшение: с начала года общая сумма задолженности сократилась примерно на 12 млрд грн.

За коммуналку заплатили больше, чем начислили:

В третьем квартале 2026 года украинцам начислили 48,5 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги. В то же время фактические платежи населения за этот период составили 51 млрд грн.

Таким образом, за июль, август и сентябрь украинцы заплатили на 2,5 млрд грн больше, чем им начислили за этот период. Отмечается, что это свидетельствует о том, что часть потребителей могла погашать не только текущие счета, но и долги, накопленные ранее.

Однако общая сумма платежей за квартал не означает, что проблема задолженности решена. На конец сентября совокупные долги населения за коммунальные услуги все еще превышали 100 млрд грн, а их размер существенно различался в зависимости от категории услуг.

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За отопление и горячую воду украинцы задолжали больше всего

Самая большая сумма долгов накопилась за поставку тепловой энергии и горячей воды. На конец сентября украинцы не оплатили эти услуги на 31,4 млрд грн – это самая крупная задолженность среди всех основных категорий коммунальных услуг.

На втором месте оказался природный газ. За его поставку и распределение население задолжало 27,6 млрд грн. Еще 16,6 млрд грн украинцы не оплатили за электроэнергию. Значительные суммы накопились и за другие услуги, без которых невозможно обеспечить полноценное функционирование жилья. Распределение задолженности по основным видам коммунальных услуг:

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31,4 млрд грн – тепловая энергия и горячая вода;

27,6 млрд грн – поставка и распределение природного газа;

16,6 млрд грн – электроэнергия;

11,9 млрд грн – централизованное водоснабжение и водоотведение;

10,3 млрд грн – управление многоквартирными домами;

3,6 млрд грн – управление бытовыми отходами.

Самые большие долги приходятся на услуги, непосредственно связанные с отоплением жилья и обеспечением горячей водой. Всего за тепло, горячую воду и газ украинцы не заплатили 59 млрд грн – это больше половины всей задолженности за коммунальные услуги.

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Украинцы сократили долги за коммунальные услуги на 12 млрд грн

Несмотря на то, что общая сумма задолженности остается значительной, в течение первых девяти месяцев 2026 года она уменьшилась. В начале года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 113,4 млрд грн. По состоянию на 30 сентября этот показатель сократился примерно до 101,4 млрд грн, то есть почти на 12 млрд грн.

В то же время статистика за третий квартал показывает, что население заплатило больше, чем было начислено за текущий период. Это может свидетельствовать о погашении части прежних долгов, хотя общая статистика не позволяет определить, какая именно доля платежей пошла на погашение старой задолженности.

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На ситуацию с оплатой коммунальных услуг влияют доходы домохозяйств, стоимость услуг, сезонные расходы, а также возможность получения субсидий и льгот. Для многих семей коммунальные счета остаются существенной статьей расходов, особенно накануне отопительного сезона.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, регулярные отключения света не обязательно снижают потребление электроэнергии, поскольку украинцы переносят использование бытовой техники на часы, когда есть свет, а зарядные станции и аккумуляторы тоже требуют повторной зарядки. Зимой дополнительную нагрузку создают электрообогреватели, бойлеры и более длительное использование освещения.