"Никакого заявления об отставке не подавал": Пышный ответил на разговоры об увольнении из НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что не подавал заявление об отставке и продолжает исполнять свои обязанности. Он также подчеркнул, что не намерен оставлять должность под политическим давлением. Заявление прозвучало на фоне сообщений о якобы ожидаемом рассмотрении депутатами Верховной Рады вопроса о его увольнении.

Об этом Пышный написал на своей странице в Facebook 4 ноября. Он объяснил, что решил публично прокомментировать ситуацию после появления информации о попытках отдельных народных депутатов внести вопрос о его увольнении в повестку дня парламента.

"Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю исполнять свои обязанности и не намерен оставлять должность под политическим давлением", – отметил глава НБУ.

По его словам, закон определяет семилетний срок полномочий главы Национального банка и перечень оснований для досрочного увольнения. Эти нормы, по мнению Пышного, призваны защищать независимость регулятора от политического влияния.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", главу регулятора назначает и увольняет Верховная Рада по представлению президента. Срок полномочий составляет семь лет, а досрочное прекращение полномочий возможно только по основаниям, предусмотренным законом.

Он также заявил, что готов отчитываться о результатах своей работы, в частности о решениях, принятых во время полномасштабной войны. В то же время Пышный подчеркнул, что независимость НБУ не должна зависеть от того, устраивают ли его решения отдельных политиков.

"Рано или поздно любая каденция завершается, и, когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и необходимыми комментариями", – написал он.

Андрей Пышный о слухах об отставке. Источник: Андрей Пышный / Facebook (скриншот)

Что говорили об "увольнении главы НБУ"

Накануне народные депутаты сообщили, что вопрос об увольнении Андрея Пышного якобы появился в проекте повестки дня Верховной Рады на пленарную неделю 9-13 ноября. По информации депутатов Ольги Василевской-Смаглюк ("Слуга народа") и Ярослава Железняка ("Голос"), соответствующий пункт разместили в конце перечня вопросов на четверг, 12 ноября.

В то же время по состоянию на 4 ноября официально зарегистрированного постановления об увольнении Пышного на сайте парламента не было. Также не было информации об официальном представлении президента об увольнении главы НБУ. Впрочем, упоминание вопроса в проекте повестки дня парламента в целом еще не означает, что проект постановления об увольнении уже зарегистрирован.

Кто такой Андрей Пышный

Андрея Пышного было официально назначено главой Национального банка Украины 7 октября 2022 года. На посту он сменил Кирилла Шевченко, который ушел в отставку по состоянию здоровья.

Большую часть своей карьеры Пышный проработал в Ощадбанке. В "Ощад" Пышный пришел сразу после университета, в 2000 году. В госбанке он построил карьеру: начинал в юридическом управлении и закончил на высшей должности – председателем правления.

До назначения в НБУ Пышный работал в группе Ермака – Макфола. Он разрабатывал предложения по новым санкциям против РФ, а также исследовал эффективность уже действующих ограничений. Пышного также рассматривали на должность главы Укрэксимбанка.

Также известно, что в 34 года Пышный практически полностью потерял слух (сейчас ему 52 года). С того момента банкир занялся проектом "Відчуй" и помогает адаптироваться людям с проблемами слуха. В своих интервью он заявлял, что сознательно отказался от языка жестов и учился читать по губам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк принял решение о несоответствии председателя правления Сенс Банка Алексея Ступака квалификационным требованиям к профессиональной пригодности. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года.