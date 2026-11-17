Блог | Зарплаты, трудовая миграция, налоги

Иллюстрация на тему зарплат в Украине.

Согласно данным Eurostat, средняя годовая зарплата работника в ЕС, пересчитанная на полную занятость, за 2025 год составила 41 500 евро.

(В Люксембурге этот показатель составил 85 600 евро, в Дании – около 73 500 евро.)

В Украине же согласно ориентировочному расчету на основе данных Госстата и курса НБУ средняя годовая зарплата составляет около 6 600 евро.

Таким образом, украинская средняя зарплата составляет примерно 16% от среднего уровня ЕС.

При этом Украина значительно отстает даже от стран с самыми низкими в ЕС зарплатами:

к примеру, в Болгарии средняя годовая зарплата составляла 16 200 евро,

в Греции – около 18 800 евро,

в Венгрии – около 20 100 евро.

Так что Украине приходится конкурировать за работников не только с самыми богатыми странами Европы,

но и с государствами, которые сами на протяжении длительного времени теряли население из-за трудовой миграции.

Специалисты в связи с этим справедливо отмечают:

Украина финансирует образование и профессиональную подготовку граждан,

однако если впоследствии они работают в Польше, Чехии или Германии, то:

именно там тогда и создается главная база для налогообложения – добавленная стоимость,

а также уплачиваются "трудовые" налоги.

Таким образом, Украина фактически финансирует Запад.

В этом контексте интересно, что, к примеру, Билл Гейтс призывает повысить в Америке – и не только там – налоги именно с миллиардеров:

в качестве противодействия неизбежным последствиям в ближайшем будущем дальнейшего внедрения ИИ,

так как, по его мнению, искусственный интеллект может еще больше увеличить разрыв между богатыми и бедными,

в связи с чем он и предлагает государствам повысить налоги на самых богатых;

однако же пока гениальный американский миллиардер говорит о повышении налогов с миллиардеров -

в Украине говорят о повышении налогов с частных предпринимателей.

Вот люди и не возвращаются.

Еще и дополнительно уезжают.

Потому мы фактически и финансируем Запад:

не только размер оплаты труда совсем иной,

так еще и несопоставимо разное отношение к налогообложению.

В такой ситуации скупой даже не платит дважды:

хватает и одного раза,

просто ему – не платит никто.

Украина постепенно становится страной пенсионеров да инвалидов, содержать которых своими налогами должны те, кто остался, то есть и в себя-то не особо верит…