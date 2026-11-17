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Зарплаты, трудовая миграция, налоги
Иллюстрация на тему зарплат в Украине.
Согласно данным Eurostat, средняя годовая зарплата работника в ЕС, пересчитанная на полную занятость, за 2025 год составила 41 500 евро.
(В Люксембурге этот показатель составил 85 600 евро, в Дании – около 73 500 евро.)
В Украине же согласно ориентировочному расчету на основе данных Госстата и курса НБУ средняя годовая зарплата составляет около 6 600 евро.
Таким образом, украинская средняя зарплата составляет примерно 16% от среднего уровня ЕС.
При этом Украина значительно отстает даже от стран с самыми низкими в ЕС зарплатами:
к примеру, в Болгарии средняя годовая зарплата составляла 16 200 евро,
в Греции – около 18 800 евро,
в Венгрии – около 20 100 евро.
Так что Украине приходится конкурировать за работников не только с самыми богатыми странами Европы,
но и с государствами, которые сами на протяжении длительного времени теряли население из-за трудовой миграции.
Специалисты в связи с этим справедливо отмечают:
Украина финансирует образование и профессиональную подготовку граждан,
однако если впоследствии они работают в Польше, Чехии или Германии, то:
именно там тогда и создается главная база для налогообложения – добавленная стоимость,
а также уплачиваются "трудовые" налоги.
Таким образом, Украина фактически финансирует Запад.
В этом контексте интересно, что, к примеру, Билл Гейтс призывает повысить в Америке – и не только там – налоги именно с миллиардеров:
в качестве противодействия неизбежным последствиям в ближайшем будущем дальнейшего внедрения ИИ,
так как, по его мнению, искусственный интеллект может еще больше увеличить разрыв между богатыми и бедными,
в связи с чем он и предлагает государствам повысить налоги на самых богатых;
однако же пока гениальный американский миллиардер говорит о повышении налогов с миллиардеров -
в Украине говорят о повышении налогов с частных предпринимателей.
Вот люди и не возвращаются.
Еще и дополнительно уезжают.
Потому мы фактически и финансируем Запад:
не только размер оплаты труда совсем иной,
так еще и несопоставимо разное отношение к налогообложению.
В такой ситуации скупой даже не платит дважды:
хватает и одного раза,
просто ему – не платит никто.
Украина постепенно становится страной пенсионеров да инвалидов, содержать которых своими налогами должны те, кто остался, то есть и в себя-то не особо верит…
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