ЕС выделил рекордную выплату Украине: на что потратят деньги

ЕС (Европейский Союз) одобрил Украине почти €8 млрд в рамках Ukraine Facility – это крупнейшая единовременная выплата за всю историю программы, причем около €5 млрд поступят из займа на поддержку Украины в 2026 году. Средства согласовали после выполнения более 20 целевых шагов реформ, а после поступления этого транша общая сумма выплат Украине по Плану для Украины превысит €40 млрд.

Решение принял Совет ЕС 16 ноября 2026 года. Основанием для выделения средств стало выполнение Украиной более 20 целевых показателей, предусмотренных Планом для Украины.

Откуда поступят почти €8 млрд и почему эта выплата рекордная

Общий объем согласованного финансирования составляет чуть менее €8 млрд. При этом важно, что у этих средств разные источники, около €5 млрд поступят из ресурсов, предусмотренных в рамках Займа на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в 2026 году. Остальная сумма также будет направлена в рамках механизма Ukraine Facility, однако в сообщении Совета ЕС ее отдельное происхождение не уточняется.

Отмечается, что это самая крупная разовая выплата Украине за всю историю программы. Для сравнения: в сентябре 2026 года Совет ЕС одобрил предыдущий, восьмой регулярный платеж объемом почти €3 млрд. Тогда финансирование согласовали после выполнения Украиной десяти целевых шагов, а часть средств – почти €800 млн – впервые поступила из займа Ukraine Support Loan.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты Украине в рамках Ukraine Facility – почти €8 млрд. По его словам, финансирование особенно важно накануне зимы, когда из-за российских атак растут потребности в поддержке энергетики, тепло- и водоснабжения и другой критической инфраструктуры.

Глава государства также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за усилия по ускорению подготовки платежа. Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила более 20 обязательств по реформам, и выразил надежду, что этот прогресс будет способствовать открытию двух последних переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

За что Украина получит финансирование

Согласование средств стало возможным после выполнения Украиной более 20 целевых показателей, связанных с реформами в ключевых сферах. Это одно из основных условий программы, финансирование не предоставляется автоматически, а зависит от прогресса в выполнении обязательств, зафиксированных в Плане для Украины. Среди направлений, по которым Украина выполнила необходимые шаги:

судебная система – реформы, направленные на совершенствование правосудия и укрепление верховенства права;

борьба с коррупцией и отмыванием средств – меры по повышению прозрачности и противодействию незаконным финансовым операциям;

финансовые рынки – изменения для развития финансовой системы и ее согласования с европейскими подходами;

управление государственными активами – повышение эффективности использования имущества и ресурсов государства;

человеческий капитал – шаги, связанные с развитием потенциала граждан и кадровых ресурсов;

бизнес-среда – улучшение условий для предпринимательства и экономической деятельности;

децентрализация и региональная политика – развитие местного самоуправления и управления на региональном уровне;

энергетика – реформы энергетического сектора;

агропродовольственный сектор – изменения в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания;

цифровая трансформация – развитие цифровых инструментов и государственных сервисов;

охрана окружающей среды – меры, связанные с экологической политикой и защитой окружающей среды.

На что направят деньги Евросоюза

Финансирование в рамках Ukraine Facility имеет несколько важных задач. Прежде всего оно призвано поддерживать макрофинансовую стабильность Украины, то есть помогать государству выполнять финансовые обязательства и сохранять устойчивость экономики в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, средства предназначены для поддержки восстановления и модернизации страны, это предусматривает финансовую основу для реализации реформ, восстановления и дальнейшего развития государства. Еще одно направление – обеспечение бесперебойной работы органов государственного управления.

В условиях войны Украине необходимо поддерживать функционирование государственных институтов и общественно важных услуг, поэтому стабильное внешнее финансирование остается важным для бюджета. В то же время Ukraine Facility не является безусловной финансовой помощью. Выплаты привязаны к выполнению согласованных реформ и инвестиционных шагов, а их перечень определен в Плане для Украины.

Что такое Ukraine Facility и сколько денег предусмотрено для Украины

Программу Ukraine Facility запустили 1 марта 2024 года. Она рассчитана на период до 2027 года и предусматривает более €50 млрд финансовой поддержки в виде грантов и займов.

Механизм создали для того, чтобы обеспечить Украине предсказуемое финансирование восстановления, реконструкции и модернизации. В то же время программа должна помогать стране продолжать реформы, необходимые для приближения к членству в ЕС.

Основой выплат является План для Украины (Ukraine Plan) – стратегический документ, в котором определены приоритеты восстановления, перечень реформ и график их внедрения. Его положения в целом согласованы с целями Украины по вступлению в Европейский Союз.

Одобренный платеж станет девятым траншем в рамках регулярного финансирования по Плану для Украины. После его осуществления общий объем средств, полученных Украиной по этому плану с середины 2024 года, превысит €40 млрд.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, правительства Венгрии, Чехии и Словакии отказываются участвовать в предоставлении финансовых гарантий по новому займу в 45 млрд евро, который Европейский Союз собирается выделить Украине в 2027 году. Если в ЕС не смогут убедить их выступить единым фронтом в поддержку Украины, для этих стран могут сделать исключение.