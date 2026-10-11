Вышел из порта еще 22 сентября: первый танкер с российским дизельным топливом уже приближается к берегам США – Vortexa

По состоянию на 11 октября первый танкер с российским дизельным топливом, экспорт которого накануне разрешил Дональд Трамп, приближается к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Судно вышло из Санкт-Петербурга еще 22 сентября и должно прибыть через 48–72 часа.

За передвижением танкера наблюдает аналитическая компания Vortexa, специализирующаяся на отслеживании мировых потоков энергоресурсов. Пункт назначения судно не раскрывало.

Что известно

По данным компании Vortexa, танкер вышел из Санкт-Петербурга еще 22 сентября, и пункт своего назначения он не сообщал. Судно загружено 280 000 баррелей дизельного топлива/газойля и направляется в США. Речь идет о танкере среднего класса MINERVA ZEN.

Аналитик, эксперт по ложному судоходству, теневому флоту и глобальной торговле Мишель Визе Бокманн отметила, что компания морской аналитики Windward AI также отслеживает, вероятно, первую партию российского дизельного топлива, направляющуюся к восточному побережью США. Так, судно должно прибыть примерно через 48–72 часа.

Отметим, что 9 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135, которая временно разрешила продажу и импорт российского дизельного топлива и газойля до апреля 2027 года.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Он отметил, что первые партии должны поступить в ближайшее время, а впоследствии объемы поставок увеличатся. Также он назвал беседу с Путиным "чрезвычайно успешной" и заявил, что договоренности должны помочь снизить цены на топливо.

Так, по словам Трампа, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, как утверждает президент США, планируется поставить в течение ноября, а следующий миллион тонн – сразу после этого.

Кроме того, Трамп заявил о дальнейших поставках еще 3 млн тонн дизельного топлива. Он связал их сроки с состоянием российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение продавать российские нефтепродукты, которое Кремлю предоставил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что такие "подарки" для российского диктатора Владимира Путина "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

Президент напомнил, что после недавнего решения ЕС снять санкции с двух российских олигархов оккупационные войска только усилили обстрелы Украины и "издевательства над людьми". Только за эту неделю РФ атаковала жилой дом в Прилуках, автобусы в Краматорске, энергетическую инфраструктуру в Киеве и другие гражданские объекты в Днепре, Харькове, Одессе и других городах. Погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам договоренность с Кремлем. Так, нынешняя администрация Соединенных Штатов удовлетворена новым "дизельным соглашением" с Москвой и даже хочет поблагодарить российского диктатора за его заключение. Американский президент считает его выгодным, поскольку оно якобы принесет на рынок США большие объемы топлива. Когда же Трампу сообщили о критике этого соглашения со стороны украинского президента, американский президент прямо намекнул, что "сильные партнеры" могут делать что угодно.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Трампу напомнили, как год назад он критиковал ЕС и Индию. Так, то, что сегодня Трамп выдает за собственную победу, всего год назад он сам постоянно критиковал.