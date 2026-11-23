От SWIFT хотят отключить еще 60 банков России: в ЕС раскрыли новый пакет санкций

Европейский Союз представил 22-й пакет санкций против России, направленный на сокращение финансирования российской войны против Украины и усиление изоляции РФ. Новые ограничения охватывают банковский сектор, криптовалютные платформы, энергетику, теневой флот, визовые правила, а также участие россиян в европейских спортивных и культурных мероприятиях.

Об основных положениях пакета сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября. Она заверила, что ЕС продолжит готовить новые пакеты санкций, пока Россия не продемонстрирует готовность к установлению долгосрочного мира в Украине

Финансовый сектор

Евросоюз планирует усилить финансовые ограничения, чтобы затруднить России финансирование войны и обход уже действующих санкций. Основные меры предусматривают:

60 российских банков попадут под запрет на проведение транзакций и будут отключены от международной платежной системы SWIFT;

попадут под запрет на проведение транзакций и будут отключены от международной платежной системы SWIFT; Криптовалютные и платежные сети попадут под дополнительные ограничения. ЕС планирует противодействовать не только российским платформам, но и структурам в третьих странах, которые помогают обходить санкции;

попадут под дополнительные ограничения. ЕС планирует противодействовать не только российским платформам, но и структурам в третьих странах, которые помогают обходить санкции; создана специальная рабочая группа по криптовалютным санкциям (Crypto Sanctions Task Force) для координации соответствующих мер с международными партнерами.

Энергетика и теневой флот

Новый пакет предусматривает расширение запрета на предоставление энергетических услуг российским компаниям. Европейскому бизнесу запретят помогать России строить, эксплуатировать и ремонтировать энергетическую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы. Впервые ограничения распространят также на услуги, связанные с электроэнергетикой.

Кроме того, ЕС планирует усилить меры против российского теневого флота:

В санкционный список добавят более 70 судов .

. Предложат запретить использование танкеров, застрахованных в России.

Визовые ограничения

Отдельное направление санкций касается безопасности европейских стран. ЕС предложил запретить въезд в объединение бывшим российским комбатантам, аргументируя это рисками для безопасности на фоне активизации нетрадиционных операций российских спецслужб в Европе.

Также предусмотрены ограничения для граждан и компаний ЕС, которые продолжают работать в руководящих органах российских компаний. Им запретят занимать такие должности. Отдельные меры коснутся спорта и культуры. В частности, Евросоюз предлагает:

запретить российским командам и спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях на территории ЕС под флагом России;

участвовать в спортивных мероприятиях на территории ЕС под флагом России; ограничить демонстрацию официальной российской символики;

ограничить финансовые потоки от российских спонсоров к европейским спортивным и культурным организациям;

от российских спонсоров к европейским спортивным и культурным организациям; запретить россиянам занимать руководящие должности в европейских спортивных федерациях.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС ввел санкции против 113 физических и юридических лиц, среди которых около 40 российских банков, нефтеперерабатывающие заводы, платежный сервис "ЮMoney", основательница Wildberries Татьяна Ким и компании, связанные с перевозкой российской нефти. Для лиц, попавших под санкции, предусмотрена заморозка активов и запрет на предоставление средств, а физическим лицам также запрещен въезд в ЕС.