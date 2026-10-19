В ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньги

Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 70 миллиардов евро на 2027 год. Однако Словакия и Венгрия не намерены присоединяться к этой программе (если она будет одобрена).

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо и заверил, что его позицию поддержал и глава правительства Венгрии Петер Мадьяр, пишет Dennik N. Фицо считает, что достичь соглашения до конца года, как это продвигает президент Европейского совета Антониу Кошта, будет сложно.

Кроме того, в настоящее время страны-члены ЕС очень далеки от компромисса по следующему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. По словам Фицо, было бы "опасно" связывать переговоры о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Украины.

Братислава стремится поддерживать Украину другими способами — в частности, через совместные проекты в сферах образования, дорожной инфраструктуры и энергетических интерконнекторов, подчеркнул премьер.

Какую помощь выделяет ЕС Украине

В феврале 2026 года Европейский парламент и Совет приняли регламент кредитной программы Ukraine Support Loan. Она является беспроцентной, а возвращать средства Украина будет обязана только тогда, когда Россия выплатит репарации за нанесённый ущерб

В целом регламентом предусмотрено выделение 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов при условии выполнения согласованных требований. Их планируется распределить следующим образом:

60 млрд евро — на военные расходы и закупку вооружения;

— на военные расходы и закупку вооружения; 30 млрд евро — на прямую бюджетную поддержку.

До конца 2026 года в ЕС планируют выделить Украине ещё 32,5 млрд евро финансовой поддержки. В частности, речь идёт о:

28,1 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд евро на поддержку военных нужд и 12,7 млрд евро бюджетной поддержки);

в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд евро на поддержку военных нужд и 12,7 млрд евро бюджетной поддержки); 4,4 млрд евро бюджетной поддержки по-прежнему доступны в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Верховная Рада приняла ряд важных законодательных изменений, в частности касающихся налогообложения международных посылок, таможенных процедур, оценки имущества и работы государственных органов. Благодаря этому страна выполнила необходимые условия для разблокирования около 4 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС)