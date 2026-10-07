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В ЕС приняли важное решение о рекордном пакете санкций против РФ: что известно

Станислав Кожемякин

Санкции против РФ. Иллюстрат...

Источник: Создано с помощью ИИ

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В Европейском союзе (ЕС) достигли соглашения о новом списке санкций против России, который может стать самым обширным за всю историю. В него могут попасть 743 физических лица и 826 компаний.

Как сообщил репортер Рикард Йозвяк, 7 октября соответствующее решение было согласовано на уровне послов стран ЕС. Как ранее анонсировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, санкции касаются подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Что известно о проекте санкций

Первоначальный документ предусматривал включение 744 физических лиц и 827 юридических лиц (то есть на одного человека и одну компанию больше), но кого из них впоследствии исключили – не указывается. Впрочем, известно, что все, кто попал в список, – это:

  • компании, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу (ракетно-космической отрасли, авиационному приборостроению и моторостроению и другим) и способные получать государственные субсидии;
  • руководители этих предприятий, которые таким образом поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Отдельный раздел в документе выделен для предприятий, связанных с подводным флотом РФ. В частности, он включает руководителей следующих организаций:

  • "Севмаш"(Михаил Будниченко);
  • ЦКБ морской техники "Рубин"(Игорь Вильнит);
  • "Малахит" (Владимир Дорофеев);
  • "Адмиралтейские верфи";
  • центр судоремонта "Звездочка";
  • другие крупные предприятия российского ВПК.

Кроме того, в проект попали руководители:

  • Объединенной ракетно-космической корпорации;
  • Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем;
  • Казанского моторостроительного производственного объединения;
  • "Мотовилихинских заводов";
  • структур "КамАЗа";
  • ряда радиоэлектронных и химических предприятий.

Другие санкции

  • 77 человек, "избранных" в российскую Государственную думу от временно оккупированных территорий Украины.
  • Продление санкций ЕС за распространение и применение химического оружия – 31 человек и 6 организаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, причастных к разработке спутниковой сети "Рассвет". По словам Зеленского, эта система должна конкурировать с Starlink компании SpaceX.

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