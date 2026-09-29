В ЕС разработали новый план в отношении замороженных миллиардов Кремля: как теперь планируют передать деньги Украине
Иллюстрация. Замороженные российские активы
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Предлагается вывестизамороженные суверенные активы Центрального банка РФ из-под юрисдикции отдельных государств и аккумулировать их в специальном инструменте Европейского Союза (ЕС). Это позволит защитить депозитарий Euroclear и правительство Бельгии от потенциальных судебных исков и финансовых контрмер со стороны России.
О деталях инициативы во время мероприятия в аналитическом центре EPC в Брюсселе рассказал один из ее авторов, политический обозреватель Хьюго Диксон, сообщает Укринформ. По его словам, некоторые страны и члены Европарламента уже поддержали предложенный механизм
Что предлагается
Новое предложение является первым этапом в процессе привлечения российских ресурсов для поддержки Украины и существенно отличается от инициатив, отклоненных Европейским советом ранее. Оно не предусматривает немедленной передачи средств Киеву, но создает для этого необходимую правовую основу.
Ключевые элементы предложенного механизма
- Консолидация активов на балансе ЕС
Счета ЦБ РФ перемещаются из бельгийского Euroclear, люксембургского Clearstream, а также из учреждений Франции и других стран ЕС на баланс специального инструмента Евросоюза.
- Передача обязательств
По принципу смены депозитария в специальный инструмент ЕС переходят как сами активы, так и обязательства по ним. При этом формальное право собственности РФ на первом этапе сохраняется.
- Гарантии безопасности
Евросоюз берет на себя полную юридическую и финансовую защиту депозитариев и бельгийского правительства на случай конфискационных мер со стороны России.
- Отмена необходимости в государственных гарантиях
Поскольку обязательства перед РФ переходят непосредственно к ЕС, депозитарию Euroclear больше не понадобятся отдельные государственные гарантии или экстренные линии ликвидности от стран-членов, что ранее вызывало значительные споры.
Дипломатические рычаги и международная перспектива
Аккумуляция российских активов в едином инструменте ЕС предоставит Европе дополнительные рычаги влияния в ходе будущих дипломатических переговоров по достижению справедливого мира в Украине. Кроме того, схема разработана как открытая платформа: в случае одобрения на уровне Евросоюза к ней смогут присоединиться другие страны G7, где хранятся значительные объемы российских средств – в частности, Великобритания, Канада и Япония.
В настоящее время авторы инициативы ожидают официальной реакции от правительства Бельгии, однако предложение уже получило поддержку ряда стран-членов ЕС и депутатов Европейского парламента.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне опасений нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в ЕС возобновились дискуссии об использовании замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. В частности, свои усилия на этом фронте объединили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.
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