В ЕС разработали новый план в отношении замороженных миллиардов Кремля: как теперь планируют передать деньги Украине

Предлагается вывестизамороженные суверенные активы Центрального банка РФ из-под юрисдикции отдельных государств и аккумулировать их в специальном инструменте Европейского Союза (ЕС). Это позволит защитить депозитарий Euroclear и правительство Бельгии от потенциальных судебных исков и финансовых контрмер со стороны России.

О деталях инициативы во время мероприятия в аналитическом центре EPC в Брюсселе рассказал один из ее авторов, политический обозреватель Хьюго Диксон, сообщает Укринформ. По его словам, некоторые страны и члены Европарламента уже поддержали предложенный механизм

Что предлагается

Новое предложение является первым этапом в процессе привлечения российских ресурсов для поддержки Украины и существенно отличается от инициатив, отклоненных Европейским советом ранее. Оно не предусматривает немедленной передачи средств Киеву, но создает для этого необходимую правовую основу.

Ключевые элементы предложенного механизма

Консолидация активов на балансе ЕС

Счета ЦБ РФ перемещаются из бельгийского Euroclear, люксембургского Clearstream, а также из учреждений Франции и других стран ЕС на баланс специального инструмента Евросоюза.

Передача обязательств

По принципу смены депозитария в специальный инструмент ЕС переходят как сами активы, так и обязательства по ним. При этом формальное право собственности РФ на первом этапе сохраняется.

Гарантии безопасности

Евросоюз берет на себя полную юридическую и финансовую защиту депозитариев и бельгийского правительства на случай конфискационных мер со стороны России.

Отмена необходимости в государственных гарантиях

Поскольку обязательства перед РФ переходят непосредственно к ЕС, депозитарию Euroclear больше не понадобятся отдельные государственные гарантии или экстренные линии ликвидности от стран-членов, что ранее вызывало значительные споры.

Дипломатические рычаги и международная перспектива

Аккумуляция российских активов в едином инструменте ЕС предоставит Европе дополнительные рычаги влияния в ходе будущих дипломатических переговоров по достижению справедливого мира в Украине. Кроме того, схема разработана как открытая платформа: в случае одобрения на уровне Евросоюза к ней смогут присоединиться другие страны G7, где хранятся значительные объемы российских средств – в частности, Великобритания, Канада и Япония.

В настоящее время авторы инициативы ожидают официальной реакции от правительства Бельгии, однако предложение уже получило поддержку ряда стран-членов ЕС и депутатов Европейского парламента.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне опасений нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в ЕС возобновились дискуссии об использовании замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. В частности, свои усилия на этом фронте объединили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.