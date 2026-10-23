В ЕС раскрыли новый фейк о беженцах из Украины: что происходит на самом деле

На фоне постоянных российских атак на украинскую энергоинфраструктуру некоторые польские политики и отдельные онлайн-медиа опубликовали информацию о якобы массовом выезде украинцев в Польшу. Но оказалось, что это не соответствует действительности, а фотографии с огромными очередями на границе были созданы искусственным интеллектом.

Фейки опровергли как польская неправительственная ассоциация Demagog, так и пограничники Польши и Украины. Кроме того, в чешском правительстве также призвали не верить этому.

Кто распространяет дезинформацию о беженцах

Тему о "толпах украинцев на границе" активно подхватили представители правопопулистской партии "Конфедерация", в частности Лукаш Колада и Якуб Перковский. Последний опубликовал в Facebook видео с якобы пробками на границе.

"Сотни тысяч украинцев хотят провести зиму в Польше!? Польша – это не гостиница и не бездонная яма для денег", – подписал его Перковский.

Подобные кадры перепечатали известные польские издания, в частности Wirtualna Polska и портал Kresy. Но в Demagog установили, что первоисточником этих материалов были анонимные страницы в соцсети X.

Более детальный анализ показал, что изображения автомобилей на заднем плане лишены четких деталей, что является характерным признаком контента, сгенерированного нейросетями. Фактчекеры также проверили скандальные видео с помощью специализированных инструментов для выявления искусственного интеллекта (в частности, Hive AI и систем цифровых водяных знаков) – оказалось, что распространенные кадры тоже являются подделкой.

Что говорят пограничники Украины и Польши

Информацию о ажиотаже или рекордных очередях на границе опровергли и пограничные ведомства Украины и Польши. В частности, представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Укринформу" призвал граждан не поддаваться панике и пользоваться менее загруженными пунктами пропуска. В то же время он подчеркнул, что искусственно раздутых очередей длиной в "20 или 40 часов" для легковых автомобилей сейчас просто не существует.

В то же время, по данным майора пограничной службы Польши Анны Собеской-Текень, ее ведомство также не зафиксировало никакого увеличения количества проверок или потока легковых автомобилей на въезд в страну в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, согласно официальным данным, с 1 по 20 октября в Польшу въехало чуть более 66,9 тысячи легковых автомобилей, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял почти 67,4 тысячи. То есть интенсивность пересечения границы остается стабильной и даже демонстрирует незначительное снижение.

Реакция Чехии

Раздувание паники отозвалось и в Чехии. Президент страны Андрей Бабиш открыто призвал игнорировать такую информацию.

"Распространяется ложная информация о том, что к нам направляется новая волна миграции из Украины. Пожалуйста, не верьте этому. Это неправда", – заверил Бабиш на своей странице в Facebook.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар также опроверг усиление потока мигрантов в Чехию. Очереди на украинско-польской границе он назвал случайными и связал их прежде всего с воздушными тревогами, которые объявляют во время российских атак на западные регионы Украины.

Во время опасности работу пограничных пунктов пропуска вынужденно приостанавливают, а в отдельных случаях проводят эвакуацию персонала и граждан. При этом в МВД Чехии подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе и в пределах ЕС:

"Министерство внутренних дел не недооценивает ситуацию. Вместе с силовыми структурами и другими ответственными учреждениями мы постоянно следим за ее развитием. В случае существенного изменения обстоятельств мы готовы немедленно отреагировать и принять необходимые меры", – заверили в ведомстве.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Но критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей