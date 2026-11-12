В Украине снова изменили правила бронирования: кому автоматически продлят отсрочку

В Украине автоматически продлят бронирование работников критически важных предприятий, срок действия статуса которых истекает в ноябре-декабре 2026 года. Отсрочки от мобилизации будут действовать до 1 февраля 2027-го, пока правительство переходит на обновленные правила определения критичности бизнеса. В то же время предприятия должны будут подтвердить важность своей деятельности для экономики, обороноспособности или жизнеобеспечения населения и соответствовать одной из 13 определенных критических сфер.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Решение правительства должно обеспечить бесперебойную работу предприятий во время перехода на обновленные правила определения критичности.

На какой срок продлят бронирование работников

Как сообщили в Министерстве экономики, для обеспечения непрерывной работы бизнеса в период перехода на обновленную систему подготовлено решение о переходном периоде. Оно предусматривает автоматическое продление статусов критически важных предприятий, срок действия которых заканчивается в ноябре или декабре 2026 года.

Новой предельной датой определено 1 февраля 2027 года. Соответственно, продолжат действовать и отсрочки от мобилизации для работников, имеющих действующее бронирование от таких предприятий.

Отмечается, что это важно прежде всего для работодателей, которые еще не успели пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным требованиям. Автоматическое продление должно предотвратить ситуацию, когда компания теряет возможность бронировать персонал из-за задержек с пересмотром критериев или государственной регистрацией соответствующих документов.

Что изменится в правилах определения критически важных предприятий

27 октября 2026 года Кабинет Министров обновил алгоритм, по которому бизнес получает и подтверждает статус критически важного для экономики и жизнедеятельности страны. Новый порядок предусматривает несколько последовательных этапов: согласование отраслевых критериев, государственную регистрацию соответствующих актов, пересмотр уже предоставленных статусов и подтверждение права предприятий на бронирование работников.

По информации Минэкономики, на момент сообщения около 90% государственных органов, в частности все министерства и областные военные администрации, уже пересмотрели отраслевые критерии. Их также согласовали на заседаниях специально созданного Координационного центра. Остальные органы власти получили предложения по доработке документов.

После согласования критериев следующим шагом станет государственная регистрация соответствующих нормативных актов. Ее должны провести профильные государственные органы и Министерство юстиции. На эту процедуру отведено до пяти рабочих дней. После регистрации обновленные критерии вступят в силу.

Далее государственные органы будут проверять предприятия, которые уже имеют статус критически важных. Компании, получившие его по критериям, утратившим силу, могут лишить соответствующего статуса. Однако это не означает, что они окончательно потеряют возможность бронировать работников: при наличии других законных оснований бизнес сможет подать новую заявку в соответствии с актуальными требованиями.

Какие условия необходимо выполнить для получения статуса критически важного предприятия

Предприятиям, которые планируют получить или продлить статус критически важных, нужно будет не только соответствовать установленным финансовым или отраслевым показателям. Обновленный подход предусматривает дополнительное обоснование общественной и экономической важности их деятельности. В частности, работодатель должен доказать, что прекращение работы компании может нанести ущерб одному или нескольким важным направлениям:

обороноспособности государства;

жизнеобеспечению населения;

функционированию объектов критической инфраструктуры;

макрофинансовой устойчивости страны.

Кроме того, деятельность предприятия должна относиться к одной из 13 определенных критических сфер. К ним относятся:

оборонно-промышленный комплекс – предприятия, обеспечивающие потребности обороны и производство необходимой для армии продукции; топливно-энергетический комплекс – компании, от которых зависит производство, поставка и распределение энергоресурсов; аварийно-спасательные службы – структуры, отвечающие за реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидацию их последствий; добывающая промышленность – предприятия, занимающиеся добычей необходимых стране ресурсов; перерабатывающая промышленность – производства, обеспечивающие переработку сырья и выпуск продукции; строительство – компании, привлеченные к возведению и восстановлению важных объектов; агропроизводство и продовольственная безопасность – предприятия, которые обеспечивают производство и поставки продуктов питания; транспорт и логистика – компании, обеспечивающие перевозку пассажиров и грузов; информационные технологии – предприятия ИТ-сектора, важные для функционирования государства и бизнеса; связь – операторы и компании, поддерживающие работу коммуникационной инфраструктуры; банковская деятельность – учреждения, обеспечивающие финансовые операции и стабильность банковской системы; здравоохранение – предприятия и учреждения, предоставляющие медицинские услуги и обеспечивающие потребности населения; розничная торговля – бизнес, участвующий в обеспечении населения товарами первой необходимости и другой необходимой продукцией.

При необходимости перечень критических сфер могут расширить. Для этого соответствующие предложения должны подавать профильные центральные органы исполнительной власти или областные военные администрации, после чего их рассмотрит Координационный центр.

Что будет с бронированием работников предприятий энергетики и оборонной промышленности

Для предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса предусмотрены отдельные требования. Они должны были до 10 ноября 2026 года привести объемы бронирования работников в соответствие с установленной квотой – 95%.

При этом при корректировке количества забронированных сотрудников необходимо сохранить отсрочки для специалистов, непосредственно задействованных в производственных процессах и аварийно-восстановительных работах. Отмечается, что это должно помочь предприятиям не потерять работников, от которых зависит бесперебойная работа важных объектов.

Несоблюдение установленной квоты более 10 рабочих дней может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия. Поэтому таким работодателям важно не только подтвердить соответствие общим критериям, но и выполнить специальные требования к количеству забронированного персонала.

Когда предприятиям нужно подтверждать критичность

Для компаний, у которых критерии не изменились, предусмотрена возможность проходить процедуру подтверждения статуса в обычном порядке. Для этого необходимо обратиться в соответствующий центральный орган исполнительной власти или областную военную администрацию примерно за два-три месяца до окончания срока действия предыдущего решения.

Важно, что автоматическое продление до 1 февраля 2027 года носит переходный характер и не отменяет необходимости в дальнейшем соответствовать обновленным требованиям. Предприятиям стоит заранее проверить, соответствует ли их деятельность актуальным критериям, подготовить обоснование важности для государства и собрать необходимые документы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине проверить действительность отсрочки от мобилизации или бронирования можно в приложении "Резерв+". В нем указан актуальный статус документа и срок его действия. Если автоматического продления не произошло, нужно выяснить причину и подать новый запрос.