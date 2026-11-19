В Украине определят критически важные полезные ископаемые: что известно

Кабинет министров Украины утвердил методику, согласно которой в Украине будут определять стратегические и критические полезные ископаемые, в частности металлические руды и неметаллическое сырье общегосударственного значения. Новые правила помогут оценивать риски дефицита ресурсов, повысить прозрачность недропользования и создать более понятные условия для инвестиций в добычу и переработку.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины. Ожидается, что новый подход позволит системнее оценивать значение природных ресурсов для национальной экономики.

Какие полезные ископаемые в Украине будут определять как стратегические

Утвержденная правительством методика устанавливает единые правила, по которым будут формировать перечни полезных ископаемых стратегического и критического значения. Речь идет о ресурсах, которые имеют особую важность для промышленности, производства и стабильной работы экономики. Документ охватывает несколько категорий природного сырья:

металлические руды;

неметаллические полезные ископаемые общегосударственного значения;

полезные компоненты, содержащиеся в таких ископаемых;

минеральное сырье и продукцию его переработки.

Фактически государство вводит единый подход к оценке того, какие именно ресурсы имеют наибольшее значение для Украины. Отмечается, что это позволит не просто сформировать перечень ценных природных богатств, но и определить, насколько экономика зависит от их стабильных поставок.

В то же время утверждение методики не означает, что правительство уже обнародовало окончательный перечень всех стратегических и критических полезных ископаемых. Документ определяет прежде всего правила, по которым такие списки будут формировать и оценивать в дальнейшем.

Зачем Украине определять критические полезные ископаемые

Одной из главных задач новой методики является оценка рисков перебоев с поставками минерального сырья и продукции его переработки. Для промышленности доступность необходимых ресурсов имеет принципиальное значение, ведь от этого зависит непрерывность производственных процессов.

Если предприятия не могут получить необходимое сырье в нужных объемах, это может привести к сокращению производства, увеличению расходов и нарушению работы целых отраслей. Особенно ощутимыми такие проблемы могут быть для предприятий, которые зависят от импортных поставок или ограниченного числа поставщиков.

Именно поэтому правительство планирует использовать новую методику для выявления ресурсов, перебои с поставками которых могут иметь наиболее серьезные последствия для украинской экономики.

Отдельное внимание будут уделять не только самим полезным ископаемым, но и продукции, получаемой в процессе их переработки. Отмечается, что это важно, поскольку наличие месторождений еще не гарантирует стабильного обеспечения промышленности готовым сырьем. Для его использования могут быть необходимы дополнительные производственные мощности, технологии и инфраструктура.

Как новая методика повлияет на добычу и инвестиции в Украине

Утверждение единых правил имеет значение не только для государственных органов, но и для компаний, которые работают или планируют работать в сфере недропользования. В частности, предприятия смогут ориентироваться на более понятные критерии, по которым государство будет определять стратегическое и критическое значение определенных ресурсов.

Потенциальным инвесторам важно понимать, какие именно полезные ископаемые государство считает приоритетными, насколько они необходимы экономике и какие риски существуют в отношении их поставок. Кроме того, результаты оценки будут использоваться для подготовки мер по предотвращению перебоев и реагированию на них. То есть речь идет не только о формировании перечней, но и о создании основы для дальнейшей государственной политики в сфере обеспечения промышленности минеральным сырьем.

Как пояснил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратив, стабильные поставки сырья являются одним из условий бесперебойной работы промышленности. По его словам, единая методика поможет определять, от каких ресурсов зависит производство, и заблаговременно оценивать, где перебои с поставками могут иметь наиболее серьезные последствия.

Что изменится после утверждения методики

Одним из ожидаемых результатов нововведения станет повышение прозрачности в сфере недропользования. Единые критерии должны обеспечить более системный подход к определению природных ресурсов, важных для государства, и снизить неопределенность при оценке их роли в экономике.

Также правительство сможет использовать результаты анализа для определения потенциально уязвимых направлений поставок. Отмечается, что это позволит заблаговременно готовить меры для минимизации рисков, а не реагировать на проблемы только после возникновения дефицита.

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