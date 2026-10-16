В Украине ослабили режим жесткой экономии: кто получит деньги первым

В Украине постепенно возобновляется финансирование временно приостановленных расходов, в частности для регионов. Это стало возможным благодаря выполнению обязательств перед западными партнерами, что позволит разблокировать макрофинансовые программы.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он пояснил, что ослабление ограничений стало возможным благодаря принятию Радой ряда законопроектов, которые запускают важные реформы и разблокируют международную финансовую помощь.

Премьер выразил готовность ускорить все необходимые процедуры для скорейшего поступления разблокированных средств. Корецкий поблагодарил народных депутатов за поддержку важных решений и выразил надежду на результативную работу в будущем.

"От этого зависит получение международной помощи в полном объеме и возможность дальнейшего возобновления вынужденно приостановленных расходов", — подчеркнул премьер-министр.

Что предшествовало

Ранее Корецкий подтвердил, что Украина выполнила пять условий, необходимых для получения финансирования в размере 4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) и других механизмов сотрудничества с международными партнерами. В частности, он выделил следующие решения:

постановление об экспертах для отбора членов Счетной палаты

Решение касается процедур формирования органа, осуществляющего контроль за поступлением и использованием средств государственного бюджета. Независимость и профессионализм такого контроля имеют важное значение для международных партнеров, оказывающих Украине финансовую поддержку.

законодательные изменения в сфере оценки

Соответствующее решение входит в пакет реформ, выполнение которых Украина согласовала с международными партнерами.

Налоговые изменения в отношении международных посылок

Они предусматривают пересмотр правил налогообложения товаров, которые украинцы заказывают из-за рубежа, прежде всего через международные электронные платформы и маркетплейсы.

Таможенные изменения в отношении международных посылок

Они должны обеспечить практическое применение новых налоговых правил при ввозе товаров на территорию Украины.

Поправка, касающаяся сотрудников Бюро экономической безопасности, которая была включена в налоговый законопроект о международных посылках.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий введение 20% НДС (налога на добавленную стоимость) на коммерческие онлайн-покупки из-за рубежа стоимостью до 150 евро, в частности через маркетплейсы Temu и AliExpress. Начислять и уплачивать налог должны продавцы или электронные платформы, а новые правила планируется ввести не ранее 1 июля 2027 года.