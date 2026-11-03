Впервые в истории Украины: курс доллара существенно вырос и обновил рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 4 ноября до 45,67 грн. Это на 14 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 44,6 грн, который действовал 28 октября.

Официальный доллар вырос и о... Источник: НБУ Развернуть

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня продают доллар по курсу, превышающему 46 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 46,1 грн;

Сенс Банк – 46,09 грн;

ПУМБ – 46,2 грн;

Универсал Банк – 46,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,99 грн;

Укрсиббанк – 46,09 грн;

А-банк – 46,2 грн;

Юнекс Банк – 46,1 грн.

В покупке же стоимость валюты в ряде учреждений превысила 45 грн. Так:

ПриватБанк – 45,5 грн;

Сенс Банк – 45,47 грн;

ПУМБ – 45,6 грн;

Универсал Банк – 45,5 грн;

Райффайзен Банк – 45,45 грн;

Укрсиббанк – 45,45 грн;

А-банк – 45,5 грн;

Юнекс Банк – 45 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 3 ноября банки покупают доллар по 45,52 грн, а продают по 46,19 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 45,92/46,55 грн.

Прогноз по курсу доллара до конца недели. Источник: "Минфин"

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Курс доллара в украинских ба... Источник: finance.ua Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.