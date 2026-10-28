Украинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 1 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,8-45,5 грн. Вечером же 28 октября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,43 грн, а продавали по 46,04 грн. Таким образом, до конца недели не исключается рост доллара в покупке при снижении в продаже.

А вот в обменниках прогнозируется снижение курса и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,8-45,5 грн. Вечером же 28 октября там:

покупали доллар по 45,58 грн;

продавали – по 46,64 грн.

Курс доллара в украинских обменниках. Источник: finance.ua

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидаетс... Источник: "Минфин" Развернуть

В целом же, отметил банкир, в конце октября существенного изменения курса доллара в Украине не ожидается. Ведь "главным инструментом защиты курсовой стабильности остаются валютные интервенции НБУ".

"Несмотря на сокращение резервов до 47,1 млрд долларов в начале октября, их хватает примерно на четыре месяца будущего импорта. Это существенно больше, чем почти 27,4 млрд долларов, которые у страны накануне полномасштабной войны. А при благоприятном графике поступления международной помощи резервы к концу года потенциально могут приблизиться к прогнозируемым ранее 70 млрд долларов", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.