Кабмин изменил правила критичности и бронирования: кому грозит потеря статуса

В Украине Кабмин изменил правила определения критически важных предприятий, теперь будут пересматривать отраслевые и региональные критерии, а решения о критичности и увеличении квоты бронирования будут проходить дополнительное согласование. Предприятия, которые не будут соответствовать обновленным требованиям, могут потерять критический статус, а их сотрудники – бронирование, однако автоматическая отмена всех действующих решений не предусмотрена.

О том, что именно изменилось и при каких обстоятельствах критичность могут отменить, рассказал адвокат Андрей Палкин. Больше всего внимания теперь нужно уделить компаниям, которые получили статус критически важных благодаря региональным или отраслевым критериям. Для предприятий, которые соответствуют общегосударственным требованиям и уже имеют действующие решения, предусмотрены отдельные гарантии.

Что изменилось в правилах определения критически важных предприятий

Постановление Кабмина № 1328 меняет подход к оценке предприятий, претендующих на статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Теперь имеет значение не только соответствие установленным формальным критериям, но и обоснование того, насколько деятельность компании важна для государства.

Ранее при определении критичности учитывали, в частности, уплату налогов, отсутствие задолженности перед бюджетом, уровень заработной платы работников, принадлежность к определенной отрасли и другие установленные требования. Для отдельных предприятий значение имел также статус резидента Дія Сіті.

Критерии не исчезают автоматически из-за принятия нового постановления. Однако правительство уделяет больше внимания обоснованности предоставления статуса, тому, насколько деятельность предприятия важна для экономики, обороноспособности, безопасности или жизнеобеспечения населения и какие последствия может иметь мобилизация его работников.

Например, две компании могут иметь примерно одинаковое количество работников, платить налоги и соответствовать ряду формальных требований. Однако одна из них обеспечивает работу важной информационной инфраструктуры, а другая разрабатывает преимущественно развлекательные приложения. При новом подходе значение их деятельности для государства может оцениваться по-разному.

При этом ИТ-сферу не исключили из перечня важных направлений. Решающее значение имеет не само название отрасли, а соответствие конкретного предприятия установленным требованиям и обоснованность его статуса.

Кто больше всего рискует потерять критический статус

В первую очередь стоит обратить внимание на предприятия, получившие критический статус на основании отраслевых или региональных критериев. Именно эти требования уполномоченные органы должны пересмотреть после вступления постановления в силу. Согласно положениям документа, министерства и областные военные администрации должны в течение 10 дней согласовать соответствующие критерии с новыми правилами. После этого необходимо проверить, продолжают ли предприятия соответствовать обновленным требованиям.

Наибольший риск возникает в ситуации, когда компания получила статус критически важного предприятия благодаря конкретному критерию, а этот критерий впоследствии полностью исключат. Если других оснований для подтверждения критичности нет, решение может быть отменено. В то же время важно различать исключение критерия и изменение его формулировки. Само по себе уточнение требований не обязательно означает потерю статуса. Нужно оценивать конкретное содержание обновленных правил и то, соответствует ли им предприятие.

Поэтому руководителям компаний, получивших статус критически важных на региональном или отраслевом уровне, стоит проверить, на основании какого именно критерия было принято решение. Также нужно выяснить, останется ли это основание действующим после пересмотра правил.

Потеряют ли статус критически важных предприятия, у которых уже есть бронирование

Для компаний с действующими решениями ситуация не означает автоматической отмены статуса. Постановление предусматривает, что ранее принятые решения о признании предприятий критически важными сохраняют силу в течение срока, на который они были приняты, с учетом предусмотренного документом исключения.

Например, если у предприятия есть решение о признании его критически важным до июля 2027 года, а основанием для этого стали общегосударственные критерии, которые не отменены новым постановлением, само принятие документа № 1328 не должно автоматически лишить компанию статуса в ноябре или декабре 2026 года.

Однако действующее решение не является безусловной гарантией на весь указанный период. Статус могут отменить досрочно при наличии других законных оснований, в частности если предприятие перестанет соответствовать требованиям или возникнут обстоятельства, предусмотренные законодательством. Поэтому важно не только проверять дату окончания действия статуса критически важного предприятия, но и следить за соответствием предприятия критериям, на основании которых оно получило этот статус.

Какие полномочия будут у Координационного центра

Одно из важных изменений – привлечение к процедуре Координационного центра. Он будет участвовать в рассмотрении предложений об определении предприятий критически важными, увеличении объемов бронирования и возможной отмене ранее принятых решений.

К работе центра будут привлекать представителей органов, отвечающих за экономическую политику, оборону, безопасность и другие направления. Также предусмотрена возможность получать информацию о предприятиях и осуществлять мониторинг сведений о военнообязанных работниках.

При этом роль центра не следует трактовать как право единолично отменять критический статус любой компании. Согласно описанной процедуре, он будет готовить рекомендации, которые могут стать основанием для дальнейшего рассмотрения вопроса соответствующим уполномоченным органом.

Постановление предусматривает дополнительные этапы рассмотрения документов. Сначала уполномоченный орган рассматривает материалы, поданные предприятием, – на это отводится до семи рабочих дней. После этого Координационный центр готовит рекомендации, что может занять до одного календарного месяца. На заключительном этапе соответствующему органу отводится до трех рабочих дней для принятия решения.

Таким образом, предприятиям, которые только планируют получить критический статус или вскоре должны его продлить, нужно заранее подготовить документы. Если начать процедуру в последний момент, дополнительный этап согласования может затруднить своевременное оформление решения.

Что будет с бронированием более 50% работников

Для большинства критически важных предприятий общий лимит бронирования на уровне 50% остается базовым правилом. Если компания хочет увеличить долю забронированных военнообязанных, необходимо пройти соответствующую процедуру с учетом рекомендаций Координационного центра.

Например, если на предприятии работают 20 военнообязанных, а руководство хочет забронировать 14 из них, одного решения администрации недостаточно. Нужно обосновать, почему для непрерывной работы необходимо превысить стандартный лимит, и пройти установленный порядок согласования.

Для определенных категорий предприятий оборонно-промышленного и энергетического секторов предусмотрены специальные условия. Согласно описанным положениям, они могут предусматривать бронирование до 95% военнообязанных работников, а в отдельных случаях – и свыше этого показателя по соответствующему решению.

Отдельное внимание уделено воинскому учету. Систематические нарушения со стороны руководителя могут стать основанием для отказа Координационного центра рассматривать предложения об увеличении квоты на бронирование. Предприятиям стоит контролировать не только финансовые показатели и документы, подтверждающие критическую важность, но и надлежащее ведение воинского учета.

Могут ли аннулировать уже оформленное бронирование

Сам факт принятия постановления № 1328 не означает, что бронирование всех работников критически важных предприятий будет автоматически аннулировано. Однако статус компании и отсрочка для ее работников связаны между собой. Если предприятие теряет критический статус, это может стать основанием для аннулирования бронирования работников, оформленного именно в связи с этим статусом.

Прежде всего необходимо выяснить, на каком именно основании компания получила статус критически важной – по общегосударственным, отраслевым или региональным критериям. От этого зависит, насколько существенным может быть влияние пересмотра требований.

Далее стоит проверить срок действия действующего решения и убедиться, что предприятие по-прежнему соответствует установленным критериям. Если статус основан на отраслевых или региональных требованиях, следует отслеживать их пересмотр и возможные изменения.

Третье направление – воинский учет. Руководству нужно убедиться, что он ведется надлежащим образом, а документы и сведения о военнообязанных работниках актуальны. Отмечается, что это особенно важно для предприятий, которые планируют просить об увеличении доли бронирования свыше 50%.

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