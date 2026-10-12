Украинцам хотят изменить правила бронирования: какие масштабные изменения готовит Кабмин

Кабинет министров Украины готовит изменения в правила бронирования военнообязанных, которые предусматривают сокращение лимитов для оборонных и энергетических предприятий со 100% до 85%, для отдельных коммунальных предприятий — с 75% до 60%, а также уменьшение базы расчета призывных квот для остальных критически важных компаний. Кроме того, правительство предлагает создать Координационный центр для определения критичности предприятий, однако пока это лишь проект, поэтому новые ограничения еще не вступили в силу.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он опубликовал проект изменений в постановление правительства, регулирующее вопросы организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Бронирование работников могут сократить

Одним из наиболее существенных изменений, предложенных в проекте, является уменьшение максимальной доли военнообязанных работников, которых предприятия отдельных отраслей могут забронировать от мобилизации. В первую очередь нововведения могут коснуться оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

В настоящее время для определенных категорий таких предприятий предусмотрена возможность бронирования до 100% военнообязанных работников. Однако правительство предлагает снизить этот показатель до 85%. Предприятие, имеющее 100 военнообязанных сотрудников и отвечающее необходимым критериям, по новым правилам сможет забронировать не более 85 из них вместо нынешних 100.

Таким образом, потенциально 15 работников могут оказаться за пределами допустимого лимита бронирования. В то же время это не означает, что все они автоматически подлежат мобилизации, ведь у отдельных сотрудников могут быть другие законные основания для отсрочки.

Подобное сокращение предлагают ввести и для предприятий, обеспечивающих население жизненно необходимыми коммунальными услугами. В частности, речь идет о предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организациях, занимающихся обращением с бытовыми отходами. Для соответствующих категорий предприятий максимальный уровень бронирования планируется снизить с 75% до 60%.

Например, если на предприятии работает 200 военнообязанных сотрудников, при нынешнем лимите в 75% оно может забронировать до 150 человек. В случае введения нового ограничения в 60% это количество сократится до 120. Таким образом, предприятие потенциально лишится возможности забронировать ещё 30 сотрудников.

В то же время для остальных критически важных предприятий общий лимит бронирования на уровне 50% в проекте предлагается оставить без изменений. Однако фактическое количество доступных бронирований может сократиться из-за пересмотра правил подсчета военнообязанных работников.

Даже предприятия с лимитом 50% смогут забронировать меньше людей

Отдельное нововведение касается механизма расчета количества работников, которых работодатель имеет право забронировать. Сейчас для определения доступного лимита учитывается общее количество военнообязанных работников в соответствии с действующими правилами.

В то же время проект предусматривает, что из базы расчета будут исключаться сотрудники, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим законным основаниям. В частности, речь идет о военнообязанных, получивших отсрочку в связи с учебой, семейными обстоятельствами или необходимостью ухода за другими лицами.

К таким категориям могут относиться студенты, родители троих и более детей и граждане, осуществляющие уход за нуждающимися лицами, при условии соответствия установленным законодательством требованиям. На практике это будет означать, что количество доступных бронирований для предприятий может уменьшиться даже без формального сокращения 50-процентного лимита.

Например, на предприятии работают 100 военнообязанных сотрудников. Согласно действующему подходу, приведенному авторами проекта, работодатель может рассчитывать на бронирование 50 человек. Однако , если 20 работников уже имеют отсрочку по другим основаниям, по новым правилам их предлагают исключить из базы расчета.

Соответственно, останется 80 военнообязанных, которых будут учитывать при определении лимита. Важно, что работники, уже имеющие действующую отсрочку по другим основаниям, не теряют её автоматически из-за изменения правил бронирования. Речь идёт именно об исключении таких лиц из базы, по которой будет определяться количество доступных бронирований для работодателя.

Кто будет решать, какие предприятия являются критически важными

Еще одним масштабным изменением может стать пересмотр процедуры присвоения предприятиям статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения потребностей населения. В настоящее время соответствующие решения принимают уполномоченные государственные органы, в частности министерства и областные государственные администрации, по установленным критериям.

В отдельных случаях вопросы об увеличении лимитов бронирования рассматриваются с участием Министерства обороны и в рамках межведомственных механизмов согласования. Однако новый проект предусматривает создание Координационного центра при Кабинете министров, который будет иметь значительное влияние на определение критичности предприятий.

В его состав планируется включить 17 человек. В частности, среди участников должны быть представители Министерства экономики, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Государственной пограничной службы и других государственных структур.

Предполагается, что без рекомендации этого центра предприятия не смогут получить статус критически важных или согласовать резервирование сверх общего 50-процентного лимита в случаях, на которые будет распространяться новая процедура. Кроме того, Координационный центр сможет рекомендовать отмену уже присвоенного статуса критически важного предприятия.

До 20 октября могут пересмотреть критерии критичности предприятий

Помимо новых лимитов бронирования и создания Координационного центра, проект предусматривает пересмотр отраслевых критериев определения критически важных предприятий. Согласно документу, до 20 октября 2026 года министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть действующие критерии критичности и согласовать их с новым Координационным центром.

В настоящее время критически важными могут признаваться предприятия, соответствующие установленным государством требованиям, в частности в отношении экономической деятельности, уплаты налогов, уровня заработной платы и значимости для обеспечения потребностей государства или населения. В то же время для различных отраслей могут действовать дополнительные критерии, учитывающие особенности их работы.

Если такие требования будут пересмотрены, части компаний потенциально придется повторно подтверждать соответствие обновленным условиям. Однако пока неизвестно, какими именно будут новые отраслевые критерии и насколько существенно они будут отличаться от действующих.

Что будет с уже оформленными бронированиями

Одним из важнейших вопросов для работодателей и работников остается судьба бронирований, которые уже были оформлены по действующим правилам. Например, оборонное предприятие могло забронировать 100% военнообязанных сотрудников. Если новый лимит составит 85%, фактическое количество оформленных бронирований превысит допустимый показатель.

Аналогичная ситуация может возникнуть на предприятиях теплоснабжения, водоканалах и других организациях, для которых предлагается снизить лимит с 75% до 60%. Однако, согласно обнародованной информации, проект не содержит отдельных положений о том, что именно будет происходить с уже предоставленными бронированиями, которые будут превышать новые лимиты.

В частности, не уточняется, останутся ли они в силе до истечения установленного срока или работодатели должны будут пересмотреть их после вступления в силу новых правил. Также не определено, по какому принципу предприятия должны будут выбирать работников для возможного сокращения количества бронирований.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, право на бронирование от мобилизации зависит от условий трудоустройства, воинского учета и статуса работника. Отдельные специальности, подлежащие воинскому учету, также исключают возможность оформления бронирования.