Украинцам разрешили ездить с просроченными водительскими удостоверениями, но есть нюанс: кого касается исключение

Во время военного положения украинцы могут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, если оно было впервые выдано на два года, причем такое послабление будет действовать еще в течение года после прекращения или отмены военного положения. Однако документ считается недействительным и подлежит обмену, а водителям, которые за период его использования допустили три или более нарушения ПДД, придется повторно сдать теоретический и практический экзамены.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД). Во время войны в Украине действует специальное упрощение, которое позволяет отдельным категориям водителей продолжать управлять транспортными средствами даже после окончания срока действия удостоверения.

Соответствующее правило закреплено постановлением Кабинета министров Украины №184 от 3 марта 2022 года.

Согласно документу, в период действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены граждане могут управлять транспортными средствами соответствующей категории при наличии национального водительского удостоверения Украины, которое было выдано им впервые на два года, даже если срок его действия уже истек.

Таким образом, если водитель получил свои первые права на два года, а срок их действия истек во время военного положения, он может продолжать пользоваться автомобилем соответствующей категории в рамках предусмотренного законодательством послабления. Однако важно учитывать несколько нюансов. Упрощение распространяется исключительно на водительские удостоверения, которые выдавались впервые на два года. Речь идет не о любых документах, срок действия которых истек.

В ГСЦ МВД отдельно подчеркивают, что такое удостоверение, несмотря на возможность управления транспортным средством, считается недействительным и подлежит обмену. Поэтому водителям рекомендуют не откладывать обновление документов.

Кому не стоит рассчитывать на послабление

Правило о возможности использования просроченного водительского удостоверения не является универсальным. Оно не распространяется на все документы, утратившие силу. В частности, особое внимание следует обратить водителям, которые уже обменивали свои первые двухлетние права и получили новое удостоверение.

Если срок действия такого документа истек, автоматически воспользоваться указанным послаблением они не могут. Определяющим фактором является именно то, что удостоверение было выдано впервые на два года.

Если документ не соответствует этому условию, водителю необходимо ориентироваться на общие нормы законодательства о действительности водительских удостоверений. Поэтому перед тем, как садиться за руль с просроченными правами, стоит проверить, подпадает ли конкретный документ под действие постановления Кабмина №184.

Как обменять просроченное водительское удостоверение

Украинцам, у которых истек срок действия водительских прав, рекомендуют не откладывать их замену. Отмечается, что это поможет избежать возможных недоразумений при проверке документов, а также обеспечит актуальность удостоверения.

Обменять водительские права можно как дистанционно, так и непосредственно в сервисном центре МВД. Для онлайн-обмена предусмотрено два способа:

через Кабинет водителя;

через мобильное приложение Дія.

При этом воспользоваться онлайн-услугой через "Дію" можно при условии, что водительское удостоверение отображается в приложении. Если документа нет в электронных сервисах или водителю удобнее оформить замену лично, можно обратиться в любой сервисный центр МВД.

Место жительства гражданина не ограничивает возможность получения услуги. Для офлайн-обмена необходимо подготовить следующие документы:

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту вместе с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Перед посещением сервисного центра МВД водителям нужно зарегистрироваться для получения услуги. Сделать это можно через официальный сайт ГСЦ МВД в системе "Э-запись", с помощью мобильного приложения "Э-запись" или через терминал самообслуживания, расположенный непосредственно в помещении сервисного центра.

Когда водителям придется повторно сдавать экзамены

При обмене первого двухлетнего водительского удостоверения важное значение имеет количество нарушений правил дорожного движения, которые автомобилист допустил за период пользования документом. Если водитель за это время совершил три или более нарушений ПДД, простого обмена удостоверения будет недостаточно.

В таком случае новый документ выдадут только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Водители, которые систематически нарушали правила в период действия первого удостоверения, должны повторно подтвердить свои знания и практические навыки вождения автомобиля.

Если же автомобилист не допустил трех или более нарушений, обмен удостоверения осуществляется по обычной процедуре, без необходимости повторно сдавать оба экзамена.

Сколько стоит обмен водительских прав

По информации Главного сервисного центра МВД, ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 650 гривен, эта сумма не учитывает возможную банковскую комиссию за проведение платежа. После обмена водитель получает удостоверение с новым сроком действия. Согласно общим правилам, водительские удостоверения выдаются на 5 или 15 лет в зависимости от обстоятельств и категории документа.

При этом водителям стоит учитывать, что возможность временно использовать просроченное первое двухлетнее удостоверение не отменяет необходимости его замены. Специальное правило действует только в течение установленного законодательством периода.

Если у граждан возникают вопросы по поводу обмена документов, порядка сдачи экзаменов или других услуг сервисных центров МВД, консультацию можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах Главного сервисного центра МВД в социальных сетях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили оформление Европротокола через приложение Дія, которое позволяет водителям документировать незначительные ДТП без вызова полиции и бумажных бланков, а информация будет автоматически передаваться страховым компаниям. Воспользоваться услугой можно только при участии двух автомобилей, если нет пострадавших, водители трезвы, имеют действующие полисы ОСАГО и необходимые документы в Дії.