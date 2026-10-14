Украинцев предупредили об затруднениях с передвижением на границе с Венгрией: что нужно знать

На границе с Венгрией могут...

15 октября 2026 года с 09:00 до 17:00 на международном пункте пропуска "Чоп (Тиса)" на границе с Венгрией будут проводиться технические работы с временным ограничением электроснабжения, из-за чего оформление легковых автомобилей и грузовиков может существенно замедлиться. О полном закрытии пункта пропуска не сообщалось, однако водителям и международным перевозчикам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки и проверять актуальную информацию перед выездом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Причиной временных затруднений станут запланированные технические работы, во время которых предусмотрено ограничение электроснабжения.

Когда и где возникнут затруднения на границе

Согласно официальному сообщению, технические работы запланированы на четверг, 15 октября 2026 года, на международном автомобильном пункте пропуска "Чоп (Тиса)", расположенном в Закарпатской области на границе с Венгрией.

Работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00, то есть в общей сложности восемь часов. В течение этого периода предусмотрено временное ограничение электроснабжения, которое может повлиять на скорость проведения контрольных процедур.

Пункт пропуска "Чоп (Тиса)" является одним из важных автомобильных переходов на украинско-венгерской границе. Пограничники призывают учитывать указанный временной промежуток при планировании маршрута.

Кого коснутся ограничения

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что затруднения коснутся сразу двух направлений автомобильного движения – легкового и грузового. Основной причиной задержек станет временное ограничение электроснабжения во время проведения технических работ.

Поскольку контрольные операции на международных пунктах пропуска предполагают использование электронных систем и соответствующего оборудования, перебои с электроснабжением могут повлиять на скорость оформления. При этом точную продолжительность возможных задержек в ГПСУ не назвали.

Она будет зависеть, в частности, от фактической интенсивности движения, количества транспортных средств, прибывающих на пункт пропуска, и хода технических работ. Поэтому восьмичасовой период, указанный в сообщении, не означает, что каждый автомобиль будет ожидать на границе именно восемь часов.

Что рекомендуют водителям и международным перевозчикам

Важно, что официальное сообщение не предусматривает полного прекращения работы международного автомобильного пункта пропуска. Государственная пограничная служба предупредила именно о замедлении контрольных операций.

Пограничники обратились к гражданам и перевозчикам с просьбой учесть запланированные работы при организации поездок. Особенно актуально это предупреждение для тех, у кого четко определено время прибытия в пункт назначения или кто осуществляет международные перевозки по согласованному графику.

Грузовым перевозчикам также целесообразно учитывать возможные задержки при планировании логистических маршрутов, доставке товаров и соблюдении согласованных сроков перевозки.

Как проверить ситуацию на границе перед выездом

Перед поездкой гражданам рекомендуется проверять актуальные сообщения официальных государственных органов. В частности, информацию о временных ограничениях, изменениях в работе пунктов пропуска и других важных обстоятельствах публикует Государственная пограничная служба Украины.

Оперативные сообщения можно найти на официальном сайте ГПСУ и в ее Telegram-канале. В то же время информация о запланированных технических работах не является прогнозом фактической длины очередей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 октября 2026 года в Закарпатье заработал новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" на границе с Румынией, который на первом этапе сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. После завершения строительства полноценного комплекса его планируют расширить для пропуска еще до 360 грузовиков и 50 автобусов ежедневно.