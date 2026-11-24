Украинцев "готовят" к существенному изменению курса: что будет происходить с долларом в конце ноября

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 29 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45,5-46,2грн. Вечером же 24 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,04 грн, а продавали по 45,66 грн. Таким образом, до конца недели не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 45,5-46,2 грн. Вечером же 24 ноября там:

покупали доллар по 45,13 грн;

продавали – по 45,66 грн.

Курс доллара в украинских обменниках. Источник: finance.ua

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В украинских банках ожидаетс... Источник: "Минфин" Развернуть

Вместе с тем, отметил Лесовой, наибольшей опасностью для граждан в конце ноября может оказаться не рост доллара, а поспешное решение приобрести валюту под влиянием тревожных ожиданий. Ведь, объяснил он, даже при наличии объективных факторов давления на гривню "валютный рынок не лишен периодов стабилизации, а иногда и курсового понижения".

Впрочем, отметил банкир, несмотря на сложность внешних обстоятельств, НБУ будет оставаться ключевым участником валютного рынка. В частности, ожидает он, регулятор:

Будет поддерживать архитектуру рынка.

Не позволит кратковременным всплескам спроса определять общую курсовую ситуацию.

"К тому же 27 ноября состоится черная пятница, которая традиционно сопровождается активизацией потребительских расходов. Не исключено, что часть граждан будет обменивать валюту на гривну для осуществления запланированных покупок, что способно дополнительно сдерживать рост наличных курсов", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.