Украинцы стали отправлять из-за границы значительно меньше денег: сколько уже перевели

За время полномасштабной войны объемы частных денежных переводов в Украину из-за границы сократились вдвое. В сентябре этот показатель составил 0,6 млрд долларов – это на 6% меньше, чем поступило в августе.

Об этом говорится в сентябрьском обзоре платежного баланса Национального банка Украины. Там подчеркнули, что в начале войны украинцы ежемесячно переводили сумму, эквивалентную 1,2 млрд долларов.

Как изменились денежные переводы в сентябре

В начале полномасштабной войны украинцы получали из-за границы около $1,2 млрд ежемесячно .

. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы , сократилась на 6,8%.

, сократилась на 6,8%. Другие частные переводы через официальные каналы уменьшились на 2,2%.

В целом объем переводов по официальным каналам сократился на 3,8%.

сократился на 3,8%. Поток через неформальные каналы уменьшился на 10,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Переводы в Украину за девять месяцев 2026 года

Всего за январь-сентябрь 2026 года общие объемы денежных переводов уменьшились на 7%. При этом чистая оплата труда сократилась на 23%, а частные трансферты выросли на 15,1%. Для сравнения, по итогам 2025 года объемы частных денежных переводов в Украину уменьшились на 14,7% и составили 8 млрд долларов.

Новые лимиты на денежные переводы

В Украине с 14 ноября 2026 года банки введут новые ограничения на денежные переводы без подтверждающих документов. Для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФОП) и юридических лиц они сократятся:

для ФОП 1 группы – до 400 тыс. грн в месяц;

для ФОП 2-й и 3-й групп – до 1 млн в месяц;

для новых и "спящих" юрлиц – до 2 млн грн в месяц.

Изменения предусмотрены обновленным Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он был подписан еще 14 мая, о чем тогда сообщала Национальная ассоциация банков Украины.

Сразу было определено, что лимиты будут урезать постепенно. Часть ограничений уже начала действовать в августе. А второй предельный порог (усиленный) – через 6 месяцев с момента подписания, то есть именно в ноябре.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Всемирный банк ожидают от Украины интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA). Это не только разблокирует жизненно необходимую международную помощь, но и позволит украинскому бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен.