Украинцы массово покупают б/у автомобили из США: сколько стоит самая популярная модель

За первые девять месяцев 2026 года украинский автопарк пополнился 37 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Лидером популярности среди таких автомобилей стал Ford Escape, который можно приобрести

Общие тенденции рынка обнародовала ассоциация Укравтопром. По их информации (которая демонстрирует незначительное падение на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года):

более половины импорта из США приходится на бензиновые автомобили – 53%;

– 53%; на долю электромобилей приходится 26%;

приходится 26%; на гибридные силовые установки приходится 14%;

приходится 14%; дизельные автомобили заняли 4%;

заняли 4%; автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) составили 3%.

Средний возраст этих транспортных средств составлял 6,2 года.

Какие подержанные автомобили из США наиболее популярны в Украине

В то же время эксперты выделили пятерку бестселлеров американского производства. Чаще всего выбор украинцев падал на следующие модели:

Ford Escape – 3721 единиц;

– 3721 единиц; Tesla Model Y – 2935 единиц;

– 2935 единиц; Tesla Model 3 – 2715 единиц;

– 2715 единиц; BMW X3 – 2578 единиц;

– 2578 единиц; Nissan Rogue – 2466 единиц.

Цены на подержанные Ford Escape из США

Стоимость самого популярного подержанного автомобиля из США на одном из самых популярных автопорталов зависит от ряда параметров – в частности, от состояния, пробега и т. д. Так, по состоянию на 16 июня Ford Escape возрастом до 5 лет можно купить без торгов за:

11 999 долларов (2022 г. выпуска с пробегом 315 тыс. км);

Сколько стоит Ford Escape в Украине. Источник: auto.ria.com

8 300 долларов (2022 г. выпуска с пробегом 39 тыс. км).

Как уже сообщал OBOZ.UA, всего в сентябре украинцы приобрели 21,5 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. А самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких автомобилей было приобретено 954 единицы.