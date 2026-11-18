Украинские удары повредили 15 из 35 крупных НПЗ и почти вдвое сократили переработку нефти в РФ – Reuters

Украинские атаки беспилотников привели к повреждению или остановке работы 15 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. По оценкам отраслевых источников, после почти ежедневных ударов в течение последних 20 дней объемы переработки сырой нефти на российских НПЗ сократились примерно на 45% по сравнению с концом октября – до около 400 тысяч тонн в сутки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценки двух представителей нефтяной отрасли. По их данным, количество крупных российских НПЗ, работу которых нарушили украинские атаки, выросло до 15.

Сколько российских НПЗ пострадали от украинских атак

После почти ежедневных атак беспилотников в течение последних 20 дней объемы переработки нефти на российских НПЗ упали примерно до 400 000 тонн в сутки (или около 3 миллионов баррелей в сутки) – по сравнению с более чем 700 000 тонн в сутки в конце октября.

Удары украинских БПЛА нарушили или полностью остановили работу предприятий, совокупная номинальная мощность которых составляет около 500 тысяч тонн переработки в сутки. Это примерно 54% от общей мощности первичной переработки нефти в России, которую источники издания оценивают в 930 тысяч тонн в сутки.

По словам собеседников издания, атаки привели к нарушению или остановке работы 15 из 35 крупных российских НПЗ, тогда как по состоянию на середину прошлой недели таких объектов было 9.

Среди крупных нефтеперерабатывающих предприятий, подвергшихся атакам, источники назвали заводы в Рязани, Ярославле, Киришах и Поволжье.

В то же время, по оценкам источников, несмотря на постепенное снижение производственных мощностей, средние объемы переработки нефти в ноябре остаются на уровне более 500 000 тонн в сутки. Это примерно на 5–10% меньше, чем в сентябре и октябре.

Россия сталкивается с дефицитом топлива и ограничениями экспорта

Сокращение переработки усугубляет проблемы российского топливного рынка. По данным Reuters, в некоторых регионах страны уже возник дефицит топлива, а возможности его экспорта ограничены из-за украинских ударов по портам.

Дальнейшее сокращение объемов переработки может также усилить напряженность на мировых рынках нефтепродуктов. Кроме того, это потенциально затруднит для России выполнение договоренностей об экспорте дизельного топлива в США.

Украина и Россия наращивают удары по энергетической инфраструктуре

На фоне усиления российских ракетных и дроновых атак по Украине Киев увеличивает масштаб и частоту ударов по энергетическим объектам РФ.

На этой неделе Украина атаковала стратегически важный мост, а также российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на понедельник, 16 ноября, Россия подверглась крупнейшей с начала полномасштабной войны в 2022 году атаке беспилотников.

Российское Министерство энергетики не ответило на запрос Reuters о ситуации с переработкой нефти и последствиях ударов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 18 ноября под ударом украинских БПЛА оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода на Кубани – Ильский и Афипский. На Ильском НПЗ поражены резервуары. А на Афипском НПЗ поражена установка переработки нефти.

В ночь на 17 ноября украинские беспилотники массово атаковали Республику Башкортостан в РФ. Основной целью удара стало предприятие "Газпром нефтехим Салават". В результате прилетов на территории промышленного предприятия возникло несколько сильных пожаров.

16 ноября Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Удар пришелся по самому сердцу производственного процесса завода. Это один из крупнейших НПЗ на юге России, а его продукция используется, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ.