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Украина третий месяц подряд "проедает" валютные резервы: что происходит

Ксения Капустинская

Золото и американская валюта...

Источник: НБУ

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Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины упали до минимума за последние месяцы. По итогам сентября 2026 года они составили 47,1 млрд долл. (после 48,66 млрд в августе и 51,2 млрд в июле). Таким образом, в сентябре ЗВР уменьшились на 3,2%.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Главных причин падения две:

  • валютные интервенции Национального банка (для сохранения устойчивости гривны);
  • долговые выплаты страны в иностранной валюте.

"Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертации в гривны валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan. Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", – заявили в НБУ.

ЗВР Украины.

Источник: НБУ

Однако размер валютных резервов Украины остается высоким по международным стандартам. По расчетам Нацбанка, нынешняя сумма покрывает финансирование 4 месяцев будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в сентябре-2026: что именно повлияло на сумму

  • Валютные поступления на счета правительства в НБУ за сентябрь 2026 года составили 890,4 млн долл. Эта сумма не учитывает получение 3,81 млрд долл. от Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan – их не зачислили в международные резервыв связи с целевым назначением, добавили в НБУ
  • На обслуживание <b>долгов Украина </b>потратила 195,7 млн, а еще 254,3 млн долл. были выплачены Международному валютному фонду (МВФ).
  • Операции НБУ на межбанковском рынке – в июне 2026 года НБУ продал на валютном рынке почти 5,45 млрд. Это почти на 300 млн больше, чем было, например, в июле.
  • Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов уменьшилась на 368,3 млн долл.

Из чего состоят ЗВР Украины

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, наличных средств и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 октября 2026 года:

  • золото занимало наименьшую долю в резервах – 7,8%;
  • ценные бумаги – 55,8% всего объема ЗВР;
  • остальные 36,4% приходились на "живые" деньги (наличные, депозиты, корреспондентские счета).

Что входит в ЗВР Украины.

Источник: НБУ (скриншот)

Как сообщал OBOZ.UA, Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота. Таким образом агрессор пытается повлиять на уровень доходов от продажи нефти на фоне ударов Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ.

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