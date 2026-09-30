Блог | Украинские налоговики, наверное, получили нового руководителя

Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины и сразу поручил ему ВРЕМЕННО исполнять обязанности ее председателя.

Юрий Конюшенко (год рождения найти не удалось, страницы в Википедии о нем пока нет):

когда-то работал в Секретариате Кабмина – в частности, заведующим отделом по вопросам налоговой и таможенной политики,

а затем в Минфине – директором Депертамента обеспечения координационно-мониторинговой работы,

то есть в налоговой – человек новый, хотя и знает, СКОЛЬКО надо собирать (и должен быстро научиться, КАК это, НЕ НАРУШАЯ законодательства, делать, – чтобы правильно сбором налогов руководить).

Кстати, предыдущие руководители ГНСУ с 2019 года (а еще раньше она называлась иначе), то есть за время каденции действующего президента Украины, работали на своей должности:

почти год;

3 суток (и.о.);

более года;

более полугода (и.о.);

почти месяц (и.о.);

более 3 лет (все равно и.о.!) – Татьяна Кириенко;

почти полгода – будущий Генпрокурор Руслан Кравченко;

почти 15 месяцев (снова и.о.) – Леся Карнаух.

Таким образом, руководители – в большей части "неполноценные" (только исполняющие обязанности), то есть с ограниченными полномочиями и соответственно таким же влиянием, при этом – за исключением одной (также, впрочем, "неполноценной") – работали каждый от 3 дней до 15 месяцев, то есть лишь некоторые успевали не только познакомиться, но и что-то начать понимать.

Так у нас собирают налоги во время войны (сначала – вялотекущей, а потом – и полномасштабной).

Однако же "не стреляйте в [нового] пианиста": он будет руководить как сумеет, его вины нет (ибо он назначен), так что лучше ему помогите – дабы не пошел в Генпрокуроры…