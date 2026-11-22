Удар по Крымскому мосту стал символом, но... В WSJ рассказали о болезненных проблемах в украинской оборонке

Удар по Крымскому мосту продемонстрировал способность Украины самостоятельно наносить удары на большие расстояния. Однако, несмотря на стремительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, его дальнейший рост оказался под угрозой из-за нехватки финансирования, кадрового дефицита и постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей оборонной отрасли и военных аналитиков. По оценке издания, украинская оборонная промышленность, значительно расширившаяся после начала полномасштабного вторжения РФ, приблизилась к пределу своих нынешних возможностей.

Почему украинская оборонная промышленность столкнулась с трудностями

Как отмечают журналисты, несмотря на успехи в создании собственного вооружения, Украина пока не способна выпускать ракеты "Нептун" в масштабах, сопоставимых с российским ракетным производством. Именно такие ракеты, по информации издания, использовались во время удара по Крымскому мосту.

Одной из главных проблем остается распределение финансовых ресурсов. Сейчас в оборонном секторе Украины работают более 1300 предприятий, между которыми распределяются средства. Поэтому даже самые эффективные производители не всегда получают достаточно финансирования для расширения мощностей.

В то же время большое количество небольших компаний стало одним из преимуществ украинского оборонного сектора. Они быстро разрабатывают новые технологии, испытывают их непосредственно на фронте и адаптируют продукцию к потребностям военных.

Однако, как объяснил бывший офицер ВМС США Нико Вудс, ранее консультировавший украинское правительство по вопросам оборонного производства, у такой модели есть и существенные недостатки. В частности, система закупок, при которой отдельные командиры могут самостоятельно заказывать оборудование или получать его в качестве благотворительной помощи, привела к распылению финансовых ресурсов между многочисленными производителями.

"Многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям… напротив, они лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы", – отметил Вудс.

Российские атаки и нехватка работников сдерживают производство

Еще одним серьезным препятствием для развития украинского оборонно-промышленного комплекса остаются постоянные российские удары по территории страны. Из-за угрозы атак предприятия вынуждены менять подходы к организации производства.

Генеральный директор конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев, компания которого разработала ракету "Нептун", рассказал, что производственные мощности приходится рассредоточивать между разными объектами. Это необходимо, чтобы снизить риск их уничтожения в результате российских обстрелов.

В то же время украинские производители сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных специалистов. Один из руководителей компании Ark Robotics объяснил, что расширять штат становится все сложнее, поскольку значительная часть трудоспособного населения уехала за границу или проходит военную службу.

Проблемы возникают и с поиском новых производственных помещений. Владельцы недвижимости опасаются сдавать площади оборонным предприятиям, поскольку такие объекты могут стать целями российских атак.

Украинские оборонные компании ищут возможности за рубежом

Из-за ограниченных возможностей привлечения инвестиций внутри страны часть украинских оборонных предприятий начала активнее выходить на международные рынки. Компании рассматривают иностранные государства не только как потенциальных покупателей своей продукции, но и как площадки для размещения производства.

В частности, Ark Robotics перенесла свою штаб-квартиру в Эстонию, где также организовала выпуск беспилотников. В то же время один из соучредителей Fire Point сообщил, что компания рассматривает возможность продажи доли в своем бизнесе для привлечения дополнительных средств.

Другой украинский оборонный стартап, Swarmer, в марте вышел на американский рынок в Нью-Йорке. Сейчас компания базируется в Остине, штат Техас.

Генеральный директор Uforce Олег Рогинский пояснил, что выход за рубеж открывает украинским производителям доступ к инвестициям и значительно более широким рынкам сбыта. В то же время развертывать и масштабировать производство непосредственно в Украине становится все сложнее.

Для Украины разрабатывают новую противобаллистическую систему

На фоне трудностей с развитием оборонного производства Украина вместе с европейскими партнерами продолжает работу над новыми средствами противовоздушной обороны.

В частности, в июле в Париже была создана Антибаллистическая коалиция, участники которой сотрудничают над разработкой перспективной системы противоракетной обороны "Фрейя".

Ожидается, что новая разработка сможет стать более доступной по стоимости и пригодной для массового производства альтернативой американским зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отмечал, что на создание европейской противоракетной системы для Украины может потребоваться до двух лет.

Напомним, после серии украинских ударов 17–19 ноября Крымский мост получил значительные повреждения. На опубликованных спутниковых снимках зафиксировали разрушения железнодорожного полотна как минимум в трех местах, в частности возле последней уцелевшей арки переправы.

Как писал OBOZ.UA, беспилотники украинского производства, которые могут стать альтернативой китайским Mavic, прошли испытания. Новые дроны имеют улучшенные характеристики и разрабатываются с учетом потребностей украинских военных.