У россиян принудительно заберут пенсионные накопления: Кремль ищет деньги для спасения бюджета

В России из-за роста бюджетного дефицита, который за девять месяцев 2026 года уже достиг 5,2 трлн рублей, Минфин хочет получить контроль над пенсионными накоплениями 71 млн граждан на сумму 6,6 трлн рублей. Если закон примут, с апреля 2027 года эти деньги автоматически переведут в государственную программу сбережений – похоже, в России уже ищут средства даже там, где люди откладывали их на собственную старость.

Об этом пишут российские СМИ. По информации издания, автоматическое переведение накоплений планируют начать с 1 апреля 2027 года. Если законопроект примут, россиянам не придется самостоятельно соглашаться на участие в новой системе, средства должны перевести централизованно.

Под действие механизма попадут сразу две категории граждан. Первая – клиенты негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых накоплено примерно 3,6 трлн рублей (44,5 млрд долларов). Вторая – так называемые "молчуны", то есть люди, которые не подавали заявлений о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ или частные компании. У этой группы хранится еще около 3 трлн рублей (37,1 млрд долларов).

Таким образом, в общей сложности под автоматический перевод могут попасть накопления 71 млн человек. В то же время пока это лишь законодательная инициатива Минфина РФ – для ее реализации документ еще должен пройти необходимые процедуры и быть принят.

Пенсии – в государственную систему, а деньги – на нужды экономики

Перевести накопления планируют в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которую в России фактически продвигают как альтернативную пенсионную систему. Распоряжаться средствами должен специально уполномоченный фонд с обязательным участием государства.

После перевода граждане смогут совершать операции со своими сбережениями через негосударственные пенсионные фонды или портал "Госуслуги". Однако, как отмечают СМИ, законопроект не дает четкого ответа на то, как именно будут распределять и инвестировать все эти деньги под управлением новой системы. То есть россиянам обещают удобный доступ к собственным накоплениям через государственные сервисы, но вопрос о дальнейшем использовании многомиллиардных сумм остается открытым.

Программу долгосрочных сбережений запустили еще в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Однако особого энтузиазма среди населения она не вызвала. За 2024-2026 годы россияне заключили около 13 млн договоров, а объем привлеченных средств едва приблизился к 1 трлн рублей.

Для сравнения, теперь власти хотят автоматически направить в эту систему 6,6 трлн рублей – в несколько раз больше, чем программа смогла привлечь за годы добровольного участия граждан. Выходит, убедить россиян самостоятельно нести деньги в новую систему оказалось непросто, поэтому Минфин рассматривает значительно более масштабный механизм.

Власти обещают наследование, но уже говорят об инвестициях

Российские чиновники пытаются представить программу как выгодный инструмент для населения. В частности, среди ее преимуществ называют возможность наследования средств и частичного снятия сбережений в случае особых жизненных обстоятельств. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что граждане должны получить возможность пользоваться этими деньгами, передавать их по наследству и снимать при определенных обстоятельствах.

Однако параллельно представители государственного финансового сектора говорят и о других целях. Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подчеркивал необходимость использовать накопления граждан для инвестиций в современные технологические проекты.

По данным СМИ, пенсионные средства, которыми управляют "ВЭБ" и негосударственные пенсионные фонды, в основном вкладывают в государственные облигации, банковские депозиты и акции крупнейших компаний. В то же время после перевода в ПДС эти накопления окажутся под управлением структуры с обязательным государственным участием. Итак, за красивым названием "долгосрочные сбережения" стоит не только обещание сохранить деньги на будущее, но и возможность направлять значительные ресурсы населения на инвестиционные нужды, определенные финансовой системой РФ.

Кремль ищет деньги уже не только у бизнеса

Инициатива о пенсионных накоплениях появилась на фоне серьезных проблем с российским бюджетом. Полномасштабная война против Украины продолжает требовать значительных расходов, а дефицит государственной казны растет быстрее, чем рассчитывали власти.

По итогам января-сентября 2026 года дефицит федерального бюджета РФ составил 5,2 трлн рублей (около 64,3 млрд долларов), или 2,2% ВВП. Отмечается, что это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Минфина РФ, к концу 2026 года дефицит может достичь 7,3 трлн рублей (примерно 90,3 млрд долларов), что вдвое больше первоначальных расчетов российских властей.

Поиск денег для бюджета там уже не первый год связывают с усилением налоговой нагрузки. В 2025 году в России повысили налог на прибыль, с 2026-го ставка НДС выросла до 22%, а также начали действовать изменения для малого бизнеса. На 2027 год запланированы новые меры, которые должны увеличить налоговые поступления.

То есть финансовые проблемы заставляют российские власти искать ресурсы сразу по нескольким направлениям – повышать налоги, привлекать крупные компании к пополнению бюджета и рассматривать возможность централизованного перевода пенсионных накоплений населения. Особенно показательно, что речь идет о деньгах, которые граждане копили на собственную старость.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в российском Приморье бюджет настолько просел, что власти уже предупреждают о задержках социальных выплат, а расходы на медицину и больницы приходится сокращать. Незадолго до этого регион сократил бюджетные расходы на 3,8 млрд рублей. Похоже, война против Украины обходится России все дороже, а платить за нее приходится даже тем, кто просто ждет своих денег от государства.