В Раде призвали изменить бюджет-2027: хотят оставить громадам 64% НДФЛ и 19,2 млрд грн

Тридцать народных депутатов обратились к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом сохранить в 2027 году 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджетах территориальных общин и не изымать из них средства реверсной дотации. Согласно предварительному проекту Госбюджета-2027, из местных бюджетов планировали перечислить в государственный 19,2 млрд грн реверсной дотации – это затронуло бы 218 общин.

Ассоциация городов Украины (АМУ) поддержала это обращение, его текст опубликовали на сайте организации. Депутаты считают, что указанные поступления необходимы для финансирования:

коммунальной инфраструктуры;

социальных услуг;

восстановления поврежденных объектов.

Соответствующие предложения уже содержатся в бюджетных выводах Верховной Рады, принятых 28 октября. Теперь парламентарии просят правительство учесть их при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Что именно хотят изменить в бюджете-2027

В обращении парламентарии ссылаются на пункты 2.17 и 2.18 бюджетных выводов к проекту Государственного бюджета на 2027 год №16000. Верховная Рада поручила Кабинету министров проработать вопрос сохранения 64% НДФЛ в бюджетах сельских, поселковых и городских общин, а также невзыскания реверсной дотации в государственный бюджет.

Речь идет о двух отдельных источниках местных доходов. НДФЛ – один из основных налогов, часть которого поступает в бюджеты общин. В первоначальном проекте бюджета на 2027 год предлагали уменьшить эту долю с 64% до 60%. По оценке Ассоциации городов Украины, это могло бы сократить поступления местных бюджетов на 18,2 млрд грн.

Реверсная дотация работает по другому принципу: часть средств изымают из бюджетов общин с более высокой налоговой способностью и направляют в государственный бюджет для финансового выравнивания. В проекте на 2027 год такое изъятие предусмотрели для 218 территориальных общин, среди которых 152 сельские и поселковые. Общая сумма – 19,2 млрд грн.

Почему это важно

В обращении объясняется, что 64% НДФЛ помогают финансировать дополнительные полномочия, возложенные на местное самоуправление после начала полномасштабного вторжения. Общины обеспечивают работу критической инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, поддерживают внутренне перемещенных лиц, помогают Силам обороны, ликвидируют последствия обстрелов и восстанавливают поврежденные объекты.

В то же время, как отмечают авторы обращения, изъятие из местных бюджетов "военного" и "силового" НДФЛ уже существенно сократило финансовую основу общин. Поэтому дополнительное уменьшение доходов может затруднить выполнение их текущих обязательств.

Еще одно финансовое бремя – неурегулированная задолженность государства по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение. По данным Ассоциации городов Украины, она составляет 85 млрд грн. Эти средства необходимы, в частности, для поддержки предприятий коммунальной сферы.

Отдельные риски связаны с реверсной дотацией. В обращении подчеркивается, что для многих общин эти деньги являются важной частью финансирования повседневной работы коммунальных предприятий, бюджетных учреждений и базовых услуг. Их изъятие может создать дефицит местных бюджетов и вынудить органы самоуправления сокращать расходы на первоочередные нужды.

Наиболее уязвимыми депутаты называют небольшие общины и общины прифронтовых областей. Они одновременно сталкиваются с сокращением налоговой базы, разрушением инфраструктуры, оттоком населения и необходимостью финансировать гражданскую защиту и ликвидацию последствий российских атак.

В Ассоциации городов Украины также обращают внимание на то, что действующий механизм расчета реверсной дотации не учитывает должным образом разрушение предприятий, которые ранее обеспечивали значительные налоговые поступления. Из-за этого у общин могут изымать средства, которые они фактически уже не зарабатывают. По оценке АМУ, такая ситуация создает риск финансовой несостоятельности отдельных общин.

Законопроект о Государственном бюджете на 2027 год Верховная Рада приняла в первом чтении 28 октября. Теперь правительство должно доработать документ с учетом бюджетных выводов парламента перед его рассмотрением во втором чтении.

Напомним, во время доработки проекта бюджета к первому чтению народные депутаты занимались рассмотрением поправок в сессионном зале до 04:30 утра. OBOZ.UA отдельно собрал, какие поправки учли, а какие отменили.