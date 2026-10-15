В новых правилах бронирования выявлены коррупционные риски: что не так с постановлением

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило три коррупциогенных фактора в проекте новых правил резервирования работников, разработанном Минэкономики. Они касаются сокращения количества работников, которых можно забронировать, отсутствия четких сроков и оснований для отказа в предоставлении предприятиям статуса критически важных, а также возможности лишать их этого статуса по усмотрению чиновников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), сославшись на соответствующее заключение НАЗК от 12 октября 2026 года, № 220-09/66324-26. Речь идет о проекте изменений в правительственный порядок бронирования военнообязанных, разработанном Министерством экономики.

Предлагаемые изменения предусматривают пересмотр отдельных механизмов бронирования работников и принятие решений в отношении предприятий, имеющих стратегическое значение для функционирования экономики. Однако антикоррупционная экспертиза показала, что некоторые положения документа могут создавать неравные условия для бизнеса и оставлять должностным лицам слишком широкие полномочия при принятии решений.

Количество работников, которых можно забронировать, может быть уменьшено

Первое замечание антикоррупционного органа касается механизма определения максимального количества военнообязанных работников, которых предприятие может забронировать. По общему правилу для соответствующих категорий предприятий действует ограничение на бронирование на уровне 50% военнообязанных работников.

В то же время для отдельных предприятий и организаций законодательство предусматривает специальные условия и исключения. В проекте постановления Минэкономики предложило изменить подход к расчету этого количества. В частности, из общей базы планируется исключать работников, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим предусмотренным законом основаниям.

Отмечается, что это могут быть военнообязанные, имеющие троих и более детей, воспитывающие ребенка с инвалидностью или получившие отсрочку по состоянию здоровья или по другим законным основаниям. Проблема заключается в том, что такие работники фактически продолжают работать на предприятии, выполнять свои обязанности и обеспечивать его деятельность. Однако при расчете количества лиц, которых работодатель сможет зарезервировать, их предлагают не учитывать.

В результате общая база для расчета будет уменьшаться, а вместе с ней и количество работников, которых предприятие будет иметь право зарезервировать. Например, если на предприятии работают 100 военнообязанных, при стандартном ограничении в 50 % оно может рассчитывать на резервирование 50 человек.

Однако если 20 из этих работников уже имеют отсрочку по другим причинам и их исключат из расчета, база сократится до 80 человек. Соответственно, при лимите в 50% предприятие сможет забронировать лишь 40 работников. То есть фактическое количество бронирований уменьшится на 10, хотя общая численность персонала не изменилась.

Именно такой подход вызвал замечания НАЗК. В агентстве считают, что он не учитывает социальную уязвимость людей, получивших отсрочку по другим основаниям, и может создавать необоснованные ограничения для работодателей. НАЗК рекомендовало исключить соответствующие положения из пункта 12 Порядка бронирования.

Статус критически важного предприятия

Второй коррупционный риск касается процедуры присвоения предприятиям статуса критически важных. Такой статус имеет принципиальное значение для бизнеса, поскольку является одной из необходимых предпосылок для бронирования военнообязанных работников по соответствующему механизму.

В проекте постановления предусмотрено привлечение Координационного центра, через который должны проходить решения об определении предприятий как критически важных. Однако, как установило НАЗК, предложенный механизм не содержит достаточно четких процедурных правил. В частности, в документе не определены:

конкретные сроки рассмотрения обращений предприятий;

исчерпывающего перечня оснований для отказа в присвоении соответствующего статуса;

предельных сроков принятия решений государственными органами.

Отсутствие таких положений может создавать ситуацию, когда предприятия не будут иметь четкого представления о том, сколько времени займет рассмотрение документов и по каким именно причинам им могут отказать. Для бизнеса это означает дополнительную неопределенность.

Ведь возможность резервировать работников напрямую зависит от наличия соответствующего статуса, а задержка с его получением может затруднять кадровое планирование. Кроме того, если процедура не устанавливает четких критериев и сроков, возрастает риск неодинакового подхода к разным заявителям.

В антикоррупционном заключении отмечается, что такой механизм может стать предпосылкой для непрозрачного рассмотрения заявлений и злоупотреблений со стороны должностных лиц. По мнению НАЗК, это создает риски коррупционных практик как на уровне Координационного центра, так и в работе соответствующих государственных органов.

Предприятия могут лишиться права на бронирование из-за решений чиновников

Третий коррупционный риск связан с процедурой лишения предприятий статуса критически важных. Согласно предложенному механизму, Координационный центр сможет рекомендовать отмену такого статуса. Однако окончательное решение будет оставаться за соответствующим министерством или областной государственной администрацией.

При этом проект предусматривает, что рекомендации Координационного центра могут служить основанием для принятия решения, но не устанавливает их обязательности. На практике это означает, что государственный орган будет иметь возможность самостоятельно решать, учитывать ли соответствующую рекомендацию.

Например, если Координационный центр рекомендует лишить два предприятия статуса критически важных, уполномоченный орган теоретически может согласиться с рекомендацией в отношении одного предприятия, но не применить ее в отношении другого. В отсутствие четких критериев такие решения могут приниматься неодинаково даже при схожих обстоятельствах.

НАЗК обратил внимание, что использование формулировки "могут служить основанием" создает чрезмерную дискрецию, то есть возможность должностных лиц выбирать между несколькими вариантами решения по собственному усмотрению. Именно такая неопределенность, по мнению агентства, представляет собой коррупционный риск.

В связи с этим НАЗК рекомендовало изменить формулировку постановления и предусмотреть, что рекомендации Координационного центра являются обязательным основанием, а не просто могут им быть. Цель этого предложения – ограничить возможность выборочного применения правил к различным предприятиям.

Изменятся ли правила бронирования после заключения НАЗК

Несмотря на выявленные коррупциогенные факторы, заключение НАЗК не означает автоматической отмены проекта постановления. Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление положений нормативно-правовых актов, которые потенциально могут способствовать коррупционным правонарушениям.

По результатам проверки агентство формулирует рекомендации по устранению соответствующих рисков. Однако заключение агентства не является обязательным для Кабинета министров. Правительство не обязано автоматически включать все предложенные рекомендации в окончательный текст постановления.

Соответственно, возможны различные варианты дальнейшего развития ситуации. Минэкономики может доработать документ с учетом замечаний, изменить лишь отдельные положения или оставить определенные нормы в предложенном виде. Какой именно подход будет выбран, станет ясно после обнародования окончательной редакции постановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, проект изменений в правила бронирования военнообязанных может подтолкнуть работодателей к увольнению сотрудников, имеющих личную отсрочку от мобилизации. В результате предложенный порядок расчета квоты на бронирование может лишить предприятия специалистов и поставить под угрозу стабильную работу компаний.