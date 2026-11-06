Цены на все будут расти быстрее, чем ожидалось: НБУ ухудшил прогноз для украинцев

Цены в Украине будут расти быстрее, чем предполагалось. Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%.

Об этом говорится в ноябрьском инфляционном отчете Нацбанка. НБУ ухудшил прогноз из-за ряда не связанных друг с другом факторов, которые будут влиять через прямые и вторичные эффекты:

подорожание топлива ;

; разрушение производственной и логистической инфраструктуры ;

; ожидаемое расширение бюджетных стимулов в конце года.

Что будет дальше

Аналитики считают, что по мере исчерпания эффектов от подорожания топлива и замедления темпов роста зарплат инфляционное давление будет постепенно ослабевать. Поэтому ожидается заметное замедление роста цен:

2027 год – до 7,3%;

в 2028 году – до 5%.

Со своей стороны, в НБУ собираются и дальше применять меры монетарной политики, направленные на замедление инфляции. В частности, чтобы поддержать привлекательность сбережений в гривне, ограничить давление на валютном рынке и удержать инфляционные ожидания под контролем, в июле-октябре 2026 года учетную ставку повысили с 15% до 16,5%.

Как выросли цены в Украине

По итогам сентября-2026 в годовом исчислении (к сентябрю-2025) инфляция ускорилась с 8,1% до 10% и впервые с октября прошлого года достигла двузначного уровня. Одним из драйверов годового роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания.

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:

рыба и рыбные продукты – на 23%;

подсолнечное масло – 21,4%;

хлеб и хлебопродукты – 19,9% (из них сам хлеб – на 15,6%).

Что касается других потребительских цен, цены выросли почти на все категории товаров. Больше всего за год подорожали услуги:

транспорта – на 38,4%;

образования – на 19,6%;

связи – на 13,9%.

Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:

водоснабжение подорожало на 87,6%;

канализация – на 83,1%;

вывоз мусора – на 19%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, проект Госбюджета Украины на 2027 год основан на прогнозе, который определяет инфляцию на уровне 8% (декабрь к декабрю предыдущего года) или 8,6% в среднегодовом исчислении. В то же время независимые аналитические центры (например, KSE) прогнозируют среднегодовую инфляцию на уровне 13% из-за высокого давления на расходы.