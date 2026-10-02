"Эти средства критически важны": Украина получила "спасительный" транш от ЕС

Европейский Союз выделил Украине транш в размере 2,9 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы Ukraine Facility. Средства пойдут на покрытие расходов в период одного из самых серьезных бюджетных кризисов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за содействие в оказании помощи, а также государства-члены ЕС.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", – заявил Зеленский.

Выделение очередного транша подтвердил и премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, его получение стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 показателей в течение I и II кварталов 2026 года и предыдущих лет (три из них выполнены досрочно), а именно благодаря соблюдению требований в отношении:

банковского сектора;

энергетики;

аграрной политики;

транспорта.

"В условиях сложной финансовой ситуации эти средства имеют критическое значение для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону. Но потребность в финансировании по-прежнему остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", – заверил Корецкий.

Этот транш стал уже восьмым в рамках Ukraine Facility, но первым, включающим помощь, предоставленную через программу Ukraine Support Loan. Так, через этот механизм поступит 800 млн евро, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. Всего в рамках программы Ukraine Plan в поддержку Украины было перечислено уже 32 млрд евро.

"Защищаясь от агрессии России, Украина также продолжает проводить комплексные реформы в рамках Ukraine Plan ("Плана Украины". – Ред.). Сегодняшней выплатой мы помогаем защитить финансовую стабильность Украины и поддерживаем инвестиции, которые станут основой ее будущего восстановления. Потому что европейская солидарность означает конкретную поддержку", – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год .

. Общий объем финансовой помощи в рамках программы составляет до 50 млрд евро .

. Финансирование структурировано по трем основным направлениям: прямая поддержка бюджета, инвестиционный фонд и техническая/административная поддержка.

Основным документом для получения средств является "План Украины" (Ukraine Plan) , в котором подробно изложен перечень необходимых реформ и показателей.

, в котором подробно изложен перечень необходимых реформ и показателей. Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что ЕС отказался ускорить предоставление кредитных средств для покрытия непредвиденного дефицита в финансировании украинской армии на 2026 год. В Европе настаивают на соблюдении плановых сроков выплат и требуют ускорить внутренние реформы.

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