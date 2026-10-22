Блог | рамп с помощью Путина готовит тело Цивилизации к торжественному проплыву Янцзы: где тут Украина

Самоустраняясь от помощи Украине и заодно угрожая тем, что оставит без защиты страны НАТО, Трамп, разумеется, может что-то для США на какое-то время сэкономить, однако:

этим он убивает нереальный курс доллара , который держится только на заработанном после Второй мировой американском международном авторитете и влиянии,

, который держится только на заработанном после Второй мировой американском международном авторитете и влиянии, то есть очень быстро будет ликвидировано почти все экономическое могущество Соединенных Штатов.

Ведь, поскольку мир видит, что Америка явно занялась лишь собой и оставила остальных на произвол судьбы, доллар, давно уже экономически [то есть товарами-услугами] не обеспеченный, должен в некий момент [из-за внезапно включенного какой-то мелочью эффекта домино] "неожиданно" начать достаточно резкое падение, пока курс его не снизится за недолгое время примерно ВДВОЕ: именно до того уровня, какого эта удивительная валюта действительно стоит, – по крайней мере, по отношению к юаню.

Евро в этом смысле несколько крепче-долговечнее, но у него недостаток иной: в Европе почти ничего не производится – кроме услуг с ситуативно обусловленной [неэкономически] высокой стоимостью и относительно крохотной товарной массы, ибо все прочее производится в других странах – прежде всего, в КНР.

Ползучая и даже поначалу не очень заметная постепенная национализация Китаем соответствующих предприятий, принадлежащих [по большому счету, беззащитной] Европе, посредством принудительных дополнительных инвестиций государства сделает "китайское фактически! и "китайским юридически", так что и евро [при определенных условиях, путь к которым уже открыт] продержится не очень долго – как, стало быть, и "европейская" экономика.

Описанное уничтожение доллара Трампом [и его, Трампа, долгодействующим эхом], а евро – мягким "инвестприобретением" всего, что есть на китайской земле, неизбежно приведет [как следствие разрушения миропорядка, которое уже начато президентами России и зачем-то Соединенных Штатов – при радостном попустительстве китайцев] к сочетанию двух фантастических взлетов:

китайских новейших технологий

и юаня,

что позволит Китаю, подмяв РФ окончательно под себя без особого ее сопротивления, давить на Запад уже непосредственно, а не с российской помощью, как сейчас.

Украина же в это весьма интересное время при таком раскладе оказывается между: