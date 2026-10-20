Трамп открыл путь российскому дизелю: топливо из РФ снова везут в Турцию и Бразилию

После договоренности с президентом США Дональдом Трампом о смягчении санкций Россия возобновила экспорт дизельного топлива. Танкеры из российских портов уже направляются в Турцию и Бразилию.

Первые поставки после отмены Москвой запрета на экспорт дизеля с 9 октября идут в страны, которые и раньше были среди основных покупателей российского топлива. По данным Kpler и LSEG, которые приводит Reuters, с начала года Россия экспортировала в среднем около 345 тыс. баррелей дизеля в сутки – на 41% меньше, чем в прошлом году.

Договоренности РФ и США предусматривают временное смягчение американских санкций на поставки российского топлива. Ограничения ЕС и Великобритании на импорт российских нефтепродуктов остаются в силе.

Куда направляются танкеры с российским дизелем

Танкер Leruo вышел из российского порта Приморск на Балтийском море 16 октября. В пункте назначения он указал Манаус в Бразилиии. Другое судно, Dolunay, покинуло тот же порт 14 октября и направляется в Аланью в Турции. По оценкам Kpler, каждый танкер перевозит около 300 тыс. баррелей дизельного топлива.

Среди названных направлений больше всего российского дизеля покупает Турция. По данным Kpler, с начала 2026 года на нее пришлось около 34% российских отгрузок, на Бразилию – 24%, а на Марокко – 10%. После отмены запрета Марокко также начало импортировать российское топливо.

Турецкие поставщики топлива уже сократили закупки дизеля у местных нефтеперерабатывающих заводов, ожидая возобновления поставок из России. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Среди крупнейших операторов нефтеперерабатывающих мощностей в Турции – Tupras и Socar. Компании не ответили на запрос агентства о комментарии.

Глава направления геополитических рисков Kpler Мишель Брухард объяснила: возобновление торговли по привычным маршрутам поможет России быстрее вернуться на рынок. По ее оценке, Москва в первую очередь будет поставлять топливо покупателям, готовым оперативно принимать крупные объемы. Так России не придется тратить время на поиск новых рынков.

.До введения ограничений Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Поставки начали сокращаться еще летом, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам усугубили проблемы с производством и обеспечением внутреннего рынка. Именно из-за дефицита топлива в России Москва ввела запрет на экспорт, который отменила 9 октября.

Сколько дизельного топлива Россия обещала поставить после договоренности с Трампом

По словам Трампа, Россия должна "немедленно" экспортировать 300 тыс. тонн дизельного топлива – примерно 2,25 млн баррелей. В ноябре объем должен вырасти до 500 тыс. тонн, а позднее – до 1 млн тонн.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва может превысить объемы, согласованные с американским президентом. По его оценке, к концу года экспорт может достичь 3,5 млн тонн в месяц, или около 875 тыс. баррелей в сутки.

Аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэл-Бесвик отметил, что объемы, о которых говорил Трамп, невелики по сравнению с глобальным дефицитом дизельного топлива. Если Россия выйдет на уровень, названный Новаком, это могло бы покрыть большую часть нехватки на рынке. По данным Kpler, с 11 по 20 октября Россия отгрузила около 210 тыс. тонн дизеля – примерно 1,56 млн баррелей.

Однако возобновление российского экспорта пока не привело к заметному снижению цен на европейском рынке. По данным LSEG, 20 октября фьючерсы на европейское дизельное топливо торговались с премией около $80 за баррель к нефти Brent.

В конце сентября премия достигала почти $95 – исторического максимума. С тех пор она снизилась, но все еще в несколько раз превышает уровень годичной давности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в администрации Трампа также придумали, как разрешить работать части танкеров теневого флота РФ и Ирана. Министр энергетики США Крис Райт назвал этот процесс легализацией, отрицая отмену санкций.