Тепла нет, зато тарифы подняли: в России заявили о коммунальном коллапсе

В десятках городов РФ отопительный сезон начался лишь на бумаге, ведь батареи остаются холодными, в то время как износ коммунальных сетей в некоторых регионах уже достигает 70-80 %. При этом платить за холод россиянам придется дороже – с 1 октября тарифы на ЖКХ в стране повысили в среднем на 15%.

Об этом сообщают российские СМИ. О проблемах "кричат", в частности, жители Челябинской, Пермской и Нижегородской областей, Красноярского края и Омска.

В некоторых населенных пунктах без нормального теплоснабжения остались не только жилые дома, но и социальные учреждения, в частности детские сады. При этом проблемы в коммунальном хозяйстве возникли на фоне существенного повышения тарифов.

В российском Озерске заговорили о "коллапсе"

Одна из самых сложных ситуаций сложилась в закрытом городе Озерске Челябинской области. Отопительный сезон там должен был фактически начаться еще 28 сентября, однако часть потребителей, в частности социальные учреждения, не получила тепло вовремя.

Причиной называют повреждения труб и проблемы с коммунальными сетями. Местные жители при этом утверждают, что трудности с инфраструктурой возникли не только сейчас, а накапливались в течение длительного времени. "У нас вообще коллапс происходит. Полгода по центральной улице текла канализация", – описал ситуацию один из местных жителей.

На холод в квартирах жалуются и жители Горнозаводска Пермского края. По словам местных жителей, проблемы возникли одновременно и с отоплением, и с горячим водоснабжением. Одна из жительниц города рассказала, что из-за низкой температуры и влажности в помещениях начала появляться плесень.

"Во всем городе нет горячей воды и отопления. В домах плесень, невыносимо холодно", – рассказала она. Проблема затронула и семьи с детьми. По словам женщины, она не может отвести маленьких детей в детский сад, поскольку отопления нет также в государственных учреждениях. Из-за этого часть из них временно не работает.

Спустя две недели после начала сезона батареи остаются холодными

Подобные жалобы поступают из Нижнего Новгорода и Омска. Формально отопительный сезон там начался еще 21 сентября, однако даже примерно через две недели жители разных районов продолжали сообщать о холодных батареях.

Проблемы фиксируются и в Красноярском крае. Масштаб недовольства там продемонстрировали специальные горячие линии, организованные по вопросам отопления. Только за два часа на них поступило более 170 обращений от граждан.

Проблемы при запуске отопления в разных регионах РФ имеют общую черту – старые сети не выдерживают увеличения нагрузки, а неисправности проявляются именно тогда, когда система начинает работать активнее. Проблемы с началом отопительного сезона признают и в российской Госдуме.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что нынешняя ситуация стала результатом износа инфраструктуры, который накапливался десятилетиями. По его словам, средний уровень износа коммунальных сетей в России уже превышает 40%. Однако в наиболее проблемных регионах этот показатель значительно выше и может достигать 70–80%.

При этом темпы замены старой инфраструктуры остаются низкими. Ежегодно в РФ обновляют лишь около 1% коммунальных сетей. При таких темпах быстро ликвидировать накопившийся за десятилетия износ фактически невозможно, признал российский депутат.

Особенно остро проблема проявляется именно в начале отопительного сезона. После увеличения нагрузки слабые и изношенные участки системы начинают выходить из строя, что приводит к авариям и задержкам с подачей тепла.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский также признал, что слабые участки сетей регулярно дают о себе знать именно в моменты повышенной нагрузки. В то же время оценивать причины каждой конкретной аварии, по его словам, должны прокуратура, Ростехнадзор и органы жилищного надзора.

Тарифы повысили на 15%

Проблемы с отоплением возникли одновременно со значительным увеличением стоимости коммунальных услуг для россиян. С 1 октября тарифы на жилищно-коммунальные услуги в РФ в среднем повысили на 15%. По итогам года их рост должен составить примерно 17%.

Отмечается, что это станет самым значительным годовым повышением с 2009 года. Российские власти объясняют резкий рост платежей, в частности, необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Однако одновременно с повышением тарифов жители ряда регионов продолжают сталкиваться с авариями и отсутствием базовых коммунальных услуг.

При этом октябрьское повышение не будет последним. Согласно приведенным прогнозам, стоимость коммунальных услуг в России должна продолжить расти ускоренными темпами в течение следующих лет. В 2027 году тарифы могут вырасти еще на 11%, в 2028-м – на 8,6%, а в 2029 году – еще на 7,6%. Совокупный рост за четыре года в таком случае составит около 44,2%.

Быстро заменить старые сети не удастся

Даже значительное повышение тарифов само по себе не означает быстрого решения накопившихся проблем. При нынешних темпах модернизации, когда за год обновляется около 1% сетей, замена наиболее изношенных участков может растянуться на годы.

При этом в некоторых регионах необходимо обновлять уже не отдельные аварийные участки, а значительную часть всей системы. Если уровень износа достигает 70–80%, каждое сезонное увеличение нагрузки повышает риск новых аварий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министерство экономики страны-агрессора России официально ухудшило прогноз по промышленности, которая находится под влиянием западных санкций, дорогих кредитов и украинских ударов по инфраструктуре. В текущем году промышленность завершит год с минусом в 0,2% вместо роста на 0,6%, как это было в майском прогнозе.