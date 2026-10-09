Такого не было уже год: инфляция в Украине достигла двузначного уровня, основные продукты стремительно дорожают

В Украине по итогам сентября 2026 года в годовом исчислении (по сравнению с сентябрем 2025 года) инфляция вновь ускорилась – с 8,1% до 10%. Впервые с октября 2026 года показатель достиг двузначного уровня. Одним из факторов годового роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 8,9%.

Сильнее всего за это время подорожали рыба и подсолнечное масло – на 23% и 21,4% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Инфляция в Украине в 2026 году

Следует учитывать, что, как и в любой другой официальной статистике, в расчет взяты усредненные цены на те или иные товары. "Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 г. составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – по сравнению с сентябрем 2025 г.", – говорится в отчете ведомства..

Цены на продукты: что подорожало больше всего

За последний год, согласно официальной статистике, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:

рыба и рыбопродукты – на 23%;

подсолнечное масло – на 21,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 19,9% (из них сам хлеб – на 15,6%).

Цены на основные продукты в Украине

Снижение цен зафиксировано лишь по двум продуктам. Это масло и фрукты, цены на которые снизились на 1,4 % и 5,1 % соответственно.

Цены на безалкогольные напитки при этом выросли на 10,3%. А алкоголь и табак подорожали на 17,2% – в основном за счет роста цен на табачные изделия целых на 23,7%.

Кроме продуктов: как изменились остальные цены

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал снижение цен на одежду и обувь ("минус" 4,7 % и 5 % за год соответственно). Также отмечено падение цен на фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование (-1,2%).

Все інше лише дорожчало. Так, послуги:

транспорта подорожали на 38,4% за год;

образования – на 19,6%;

связи – на 13,9%.

Заметно изменились и тарифы на коммунальные услуги. В частности:

водоснабжение подорожало на 87,6%;

канализация – на 83,1%;

вывоз мусора – на 19%.

За год не изменились коммунальные тарифы, повышение которых заморожено мораторием, – газ и отопление. Также не подорожала электроэнергия для бытовых потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продлили действие моратория на тарифы на электроэнергию. Это означает, что население и в дальнейшем будет платить действующую цену за киловатт-час – как минимум до конца следующего отопительного сезона.