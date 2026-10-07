Мир почти исчерпал запасы нефти, и это усиливает давление на цены – Reuters

Мировые запасы нефти быстро сокращаются, что оказывает дополнительное давление на цены. Из-за войн на Ближнем Востоке и в Украине правительства и энергетические компании уже использовали значительную часть резервов для поддержания поставок.

Об этом сообщает Reuters. Эксперты предупреждают, что пополнение запасов может занять годы, поэтому рынок остается уязвимым к новым перебоям.

Мировые запасы нефти сокращаются

По словам генерального директора одной из нефтяных компаний Саудовской Аравии, в мире осталось менее 6 млрд баррелей коммерческих запасов нефти, причем большая часть из них фактически недоступна. С начала кризиса на Ближнем Востоке из резервов уже изъяли более 1 млрд баррелей.

В то же время Международное энергетическое агентство планирует дополнительно высвободить 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен. Однако сокращение запасов делает рынок более уязвимым, а их восстановление может длиться годами на фоне мирового спроса, составляющего около 102 млн баррелей в сутки.

Часть нефти в хранилищах фактически недоступна для быстрого использования из-за технических ограничений и требований правительств о сохранении минимальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

На фоне сокращения запасов страны стремятся расширять мощности для хранения нефти. В частности, Kuwait Petroleum Corporation планирует создавать новые хранилища внутри страны и на своих зарубежных нефтеперерабатывающих предприятиях.

В то же время запасы сырой нефти в стратегическом резерве США опустились до самого низкого уровня с октября 1982 года. Подобная ситуация наблюдается и на газовом рынке. Там сокращение запасов повышает риск резкого роста цен в случае холодной зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обнародованному отчету Генштаба об ударах Сил обороны по нефтяным объектам РФ, по состоянию на 21 сентября выведены из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.