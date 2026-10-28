Соцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в Раде

Депутаты Верховной Рады Украины утвердили в первом чтении проект госбюджета на 2027 год. В документе прописано, что минимальная зарплата вырастет дос 8647 до 9546 грн (+10,4%), минимальная пенсия – с 2595 до 2878 грн (+10,9%), а официальный прожиточный минимум составит 3559 грн вместо 3209 грн. Эти показатели остаются за чертой бедности, ведь еще летом 2026-го фактический прожиточный минимум для пенсионера составлял 7455 грн, а для работающего человека – 12105,1 грн.

За принятие законопроекта о государственном бюджете (№16000) за основу в первом чтении голосовали 26 октября. Документ поддержали 239 нардепов. По фракциям и группам голоса распределились так (поименное голосование – по ссылке ):

"Слуга народа" – 188;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 14;

"Голос" – 2;

"Восстановление Украины" – 0;

"За будущее" – 12;

"Доверие" – 16;

внефракционные – 7.

Результаты голосования за бюджет 2027. Источник: meeting.rada.gov.ua

До этого Бюджетный комитет проработал 5236 поправок (это рекорд за последние 24 года) к проекту госбюджета на 2027 год и рекомендовал правительству доработать документ ко второму чтению. Среди предложений былиперераспределение средств на поддержку бизнеса, аграриев, общин и военных.

Сессионный зал Верховной Рады занимался рассмотрением этих правок до 04:30 утра 28 октября. Затем рассмотрение продолжилось – OBOZ.UA отдельно собрал, какие правки учли, а какие отменили. В частности, приняты поправки о запрете финансирования "Национального кешбэка" из государственного бюджета и о повышении зарплат военнослужащих. Зато провалили ограничение оплаты труда должностных лиц на уровне 80 тыс. грн.

Процедура утверждения госбюджета отличается от процедуры для обычных законопроектов. Поэтому "первым чтением" в данном случае считается одобрение бюджетных предложений. Согласно Бюджетному кодексу, оно должно было состояться до 20 октября (то есть депутаты опоздали). Бюджет должен быть окончательно одобрен ("второе чтение") до 20 ноября, а принятые в сессионном зале изменения пока являются рекомендациями, а не окончательно утвержденными расходами бюджета-2027.

За принятие решения по бюджету депутатам поблагодарил премьер-министр Сергей Корецкий. "Это Бюджет, который учитывает реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год. Прежде всего это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми. Правительство проработает Бюджетные выводы парламента и подготовит проект ко второму чтению", – отметил он.

Главные "социальные" цифры бюджета-2027

9546 грн – размер минимальной зарплаты до конца года

Кабинет министров планирует в 2027 году сохранить за Украиной статус европейского государства с самой низкой минимальной зарплатой. В течение следующего года этот социальный стандарт вырастет лишь с 8647 до 9546 грн.

Критически необходимая для удовлетворения базовых физиологических потребностей человека, уже превышает 12 тыс. грн (общепринятые европейские и международные стандарты предусматривают, что минимальная зарплата должна составлять не менее 50% средней заработной платы в стране). Таким образом, все украинские работники, получающие минимальную зарплату, оказались за чертой бедности, и в следующем периоде эта тенденция будет только углубляться.

Также стоит понимать, что из 8647 грн "минималки" в 2026 году государство взимает 18% налога на доходы физических лиц (а это 1556,46 грн) и дополнительно 5% военного сбора (432,35 грн).

350 грн – повышение прожиточного минимума

В проект заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума лишь на 350 грн. Предлагается установить такие размеры прожиточного минимума с 1 января 2027 года:

общий показатель на одного человека – 3 559 грн;

для трудоспособных лиц – 3 691 грн;

для лиц, утративших трудоспособность (пенсионеров), – 2 878 грн;

для детей в возрасте до 6 лет – 3 124 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 895 грн.

Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал увеличить эти показатели до такого уровня: общий на одного человека – 8 781 грн, для трудоспособных лиц – 9 241 грн, для лиц, утративших трудоспособность, – 7 344 грн, для детей до 6 лет – 7 735 грн, для детей 6-18 лет – 9 874 грн.

"Прожиточный минимум на данный момент действительно не соответствует фактическому прожиточному минимуму. У нас есть в том числе дискуссия о том, как можно изменить эту ситуацию, что для этого сделать. В первую очередь отвязать от этого показателя другие выплаты, которые от него зависят. Потому что, по сути, для нас это расчетный показатель. Конечно, на эту сумму средств можно только выживать, да и то, наверное, выжить невозможно", – признавал министр финансов Сергей Марченко во время сентябрьской презентации проекта бюджета в Раде.

47,1 грн/дол. – среднегодовой курс доллара

Стоит сразу отметить, что бюджетный курс является лишь расчетным показателем для планирования доходов и расходов, а не жестко фиксированным обязательством или гарантией Нацбанка. В проекте бюджета рассчитаны такие показатели курса гривны к доллару США:

среднегодовой курс: 47,1 грн/долл.;

курс на конец 2027 года: 48,3 грн/долл.

В то же время, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), украинские компании в своих финансовых планах на 2027 год закладывают более высокий средний курс – 49 грн/долл. с учетом рисков продолжения войны. А аналитики KSE Institute прогнозируют среднегодовой курс гривны на уровне 47,8 грн/долл. в 2027 году.

8% – рост потребительских цен

Смета построена на прогнозе, предусматривающем инфляцию на уровне 8% (декабрь к декабрю предыдущего года) или 8,6% в среднегодовом измерении.

Национальный банк Украины в то же время ожидает снижения инфляции в 2027 году до 6,9%. А вот независимые аналитические центры (например, KSE) прогнозируют среднегодовую инфляцию на уровне 13% из-за высокого давления на расходы.

В бюджет на 2026 год, кстати, была заложена инфляция 9,9% до конца года и около 9,5% в среднем за год. Фактически же рост цен уже оказался выше. По данным Госстата, в сентябре инфляция в годовом выражении ускорилась уже до 10%.

283 грн – повышение минимальной пенсии

Правительство предлагает установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия по возрасту), на уровне 2878 грн. То есть увеличение по сравнению с 2026 годом – с 2595 грн на 283 грн, или 10,9%.

Минимальную пенсию назначают только при наличии полного стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Автоматическое увеличение суммы получат только те, чей расчетный размер пенсии не дотянет до нового минимума (2878 грн)

В то же время рассматривается реформа солидарной пенсионной системы, которая должна обеспечить совокупный размер выплаты не ниже 6000 грн (в зависимости от страхового стажа, базовой и страховой частей). Повышение до этого уровня так и не утверждено.

Основные макропоказатели и налоги

Доходы: 5,648 трлн грн (собственные – 3,2 трлн).

(собственные – 3,2 трлн). Расходы: 7,272 трлн грн (вместе с предоставлением кредитов и погашением долга – более 8 трлн грн).

Таким образом, дефицит бюджета-2027 составит 1,624 трлн грн (с собственными доходами – более 4 трлн грн). Чтобы покрыть эту разницу, Украине критически необходимы внешние заимствования. Потребность в международной поддержке оценили в $52,6 млрд.

Дорожный фонд частично возвращают. С 2022 года все "дорожные" налоги (акцизы на топливо и автомобили, пошлины) поступали в общий фонд и расходовались на оборону. Однако документ предусматривает, что в 2027 году 25% таких поступлений будут направляться именно в дорожный фонд в спецфонде.

Самая крупная статья расходов – безопасность и оборона. На это направление нужно будет потратить 4,89 трлн грн (66,8% всех расходов бюджета), что почти на 12% больше, чем в 2026 году. При этом 35,7% этих расходов (1,73 трлн грн) составляют европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета и могут поступать в натуральной форме.

Крупнейшие невойсковые расходы планируют направить на:

социальную защиту – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году);

– 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году); обслуживание государственного долга – 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);

– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн); образование – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);

– 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн); медицина – 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);

– 292,5 млрд грн (+35 млрд грн); общины и энергетика – 133,6 млрд грн (в частности, 60 млрд грн – на планы устойчивости регионов, 30,4 млрд грн – дополнительная дотация пострадавшим от войны общинам, 18,2 млрд грн – компенсация разницы в тарифах, 2 млрд грн – ГФРР и прочее).

Деньги на программу "Национальный кешбэк" в проект бюджета пока не заложены. В то же время на финансирование "Единого марафона" предусмотрено 1,6 млрд грн (на 4% больше, чем в 2026-м).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине начали масштабную реформу государственного аппарата, которая будет заключаться в оптимизации числа чиновников. В частности, она будет включать существенное сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти и числа заместителей в министерствах.