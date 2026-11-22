Что будет с монетами 10 копеек: украинцам рассказали, к чему готовится НБУ

Нацбанк намерен полностью вывести из оборота монету в 10 копеек. По плану, они перестанут считаться деньгами с 1 февраля 2027 года. Впрочем, сперва в регуляторе намерены общественное обсуждение такого шага – т.е., посоветоваться с укараинцами.

Об этом рассказали в самом Нацбанке. Там напомнили:

С 1 октября 2025 года в Украине началось постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

НБУ прекратил чеканку монет этого номинала.

Несмотря на это, такими монетами все еще можно рассчитываться.

"Национальный банк предлагает с 1 февраля 2027 года начать изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. С этой даты монеты указанного номинала перестанут быть законным платежным средством и ими уже нельзя будет рассчитываться за товары (работы, услуги)", – говорится в сообщении.

Почему 10 копеек хотят вывести из оборота

Причиной же, по которой НБУ хочет полностью вывести из оборота 10-копеечные монеты, отметили в самом регуляторе, является утрата ими ценности. Т.е., украинцы используют их в рассчетах все меньше.

"Утрата ценности монет номиналом 10 копеек для населения и удобство в случае изъятия этого номинала из обращения было подтверждено результатамисоциологического исследования, проведенного... в июле 2024г. Так 74,5% респондентов считали монеты номиналом 10 копеек лишними у повседневных расчетах, 74,6% респондентов ответили, что им было бы удобно, если бы 10 копеек были изъяты из обращения", – говорится в Анализе вляния полного отказа от 10 копеек на денежную политику.

Монеты можно будет обменять

Вместе с тем, отметили в НБУ, если решение о полном отказе от 10 копеек таки будет принято, эти монеты не осядут "мертвым грузом в карманах" украинцев. Ведь их можно будет обменять на соответствующие суммы (к примеру, 10 монет общей стоимостью 1 грн на моннту 1 грн):

до 31 января 2028 года включительно обменивать 10 копеек можно будет во всех банках Украины;

с 1 февраля 2028 года по 31 января 2030 года – в Национальном банке и четырех уполномоченных банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ и Райффайзен Банку.

Обменивать монеты можно будет на другие монеты и банкноты, находящиеся в обращении, без взимания платы. Суммы обмена должны быть кратны 50 копейкам.

Сначала спросят украинцев

Впрочем, перед принятием постановления, в Нацбанке намерены посоветоваться с украинцами. Для этого было запущено общественное осбуждение соответствующего проекта постановления. Ознакомиться с его текстом можно по ссылке. Замечания и предложения к нему принимаются до 22 ноября 2026 включительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.